L’Audi Q4 e-tron 2024 mise à jour avec une capacité de recharge plus rapide et plus de puissance

L’Audi Q4 e-tron est en grande partie responsable de la croissance du constructeur allemand dans le domaine des véhicules électriques. En effet, il a propulsé de manière significative le nombre de livraisons électriques de la marque de 51,2 % au cours de la première moitié de 2023. Pour l’année modèle 2024, une série de mises à jour est introduite et devrait maintenir et probablement augmenter son taux d’adoption.

Ces mises à jour, qui seront disponibles à partir du 26 septembre en Europe, comprennent une suspension affinée, une expérience de conduite améliorée, une acoustique distinctive et plus d’équipements avancés de série. Nous pensons que ces mêmes améliorations devraient être introduites en Amérique du Nord à une date ultérieure.

Batterie et charge

Au cœur du Q4 e-tron se trouve la batterie qui fournit 77 kWh d’énergie nette (82 kWh d’énergie brute). Les innovations dans la chimie des cellules ont affiné la capacité de charge en courant continu, permettant une charge de 10 à 80 % en 28 minutes environ dans des conditions optimales. Les modèles quattro atteignent désormais une capacité de charge en courant continu de 175 kW, tandis que les versions à propulsion arrière peuvent atteindre 135 kW. Les systèmes de charge intelligents, tels que le planificateur d’itinéraire e-tron, donnent la priorité aux stations à haute performance, en ajustant les conditions de la batterie pour maximiser l’efficacité de la charge.

Performance et efficacité

Grâce à une nouvelle machine synchrone à excitation permanente (PSM) sur l’essieu arrière, tous les modèles Q4 e-tron, quel que soit leur type d’entraînement, bénéficie désormais d’une meilleure efficacité et d’une puissance accrue. Par exemple, l’Audi Q4 Sportback 45 e-tron atteint une autonomie remarquable de 562 kilomètres selon le cycle WLTP. La gestion thermique du nouveau moteur électrique a été optimisée pour garantir une efficacité accrue, grâce à un système de distribution d’huile stratégique et à une enveloppe de refroidissement.

Suspension et maniabilité

Grâce à une suspension réajustée, l’expérience de conduite du Q4 e-tron promet plus de stabilité, de confort et d’agilité. Chaque variante de suspension a été conçue pour assurer un équilibre idéal entre la maniabilité et le confort, ainsi qu’une réponse plus vive de la direction. La suspension sport abaisse la carrosserie de 15 millimètres, ce qui se traduit par une conduite plus sportive.

Aide à la conduite avancée

Les caractéristiques optionnelles de la mise à jour 2024 comprennent les changements de voie assistés, disponibles avec le régulateur de vitesse adaptatif, aidant aux transitions de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h. Ce système innovant assiste le conducteur en lui fournissant des indications visuelles et en garantissant les niveaux de sécurité les plus élevés possibles.

Améliorations de l’équipement

L’équipement de série comprend désormais l’Audi MMI navigation plus, l’Audi connect avec Navigation & Infodivertissement et l’Audi cockpit virtuel, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces. Le hayon du coffre a été équipé d’un moteur électrique qui réagit aux gestes du pied, et les sièges avant chauffants sont de série. Une nouvelle ligne Édition S ajoute des options de personnalisation supplémentaires.

Un son distinctif

La mise à jour 2024 introduit un « son de caractère » en option, qui confère au Q4 e-tron une identité acoustique unique. Ce son généré numériquement, qui varie en fonction de la vitesse et de la charge, résonne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, ce qui permet de l’entendre à faible vitesse.

Extension de la production

En raison de la forte demande pour ce modèle, la production sera étendue au site d’Audi à Bruxelles d’ici la fin de l’année. Cette installation neutre en carbone est responsable de la production des modèles électriques d’Audi depuis 2018. Dans le cadre d’une vision plus large, Audi s’oriente vers l’électrification de l’ensemble de sa chaîne de production d’ici la fin de la décennie, en visant une production nette neutre en carbone d’ici 2025.