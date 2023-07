Lamborghini dévoilera une voiture Grand Tourisme électrique en 2028

La toute première voiture électrique de Lamborghini, une voiture de grand tourisme 2+2, devrait être lancée en 2028. Elle présentera un design à la fois pratique et utile au quotidien et tirera parti des synergies au sein du groupe Volkswagen.

Lamborghini confirme que sa première voiture entièrement électrique, une grand tourisme 2+2, sera commercialisée en 2028.

Le véhicule électrique aura « une garde au sol plus grande » que les voitures de sport et sera très pratique pour la conduite quotidienne.

Tirant parti des synergies au sein du groupe Volkswagen, le véhicule électrique ne roulera pas sur une plateforme entièrement Lamborghini.

Lamborghini, l’emblématique constructeur automobile italien, a confirmé son intention de lancer sa toute première voiture électrique, une grand tourisme 2+2, en 2028. Cachée dans un communiqué de presse annonçant la production à pleine capacité de la Revuelto pour plus de deux ans, cette nouvelle marque un changement important pour Lamborghini, qui a choisi de développer un véhicule électrique GT plutôt qu’un VUS.

Alors que des détails supplémentaires sur le véhicule électrique n’ont pas été divulgués dans le communiqué de presse, Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a précédemment donné un aperçu des caractéristiques du modèle à venir. La grand tourisme électrique disposera d’une « garde au sol plus importante » que les voitures de sport de Lamborghini, mais moins que le VUS Urus. Winkelmann a souligné que le véhicule sera « beaucoup plus utilisable au quotidien » que la Huracan et la Revuelto, mais a confirmé qu’il ne s’agirait pas d’un multisegment.

Bien que les spécifications techniques restent confidentielles, Winkelmann a laissé entendre que le nouveau véhicule électrique ne roulera pas sur une plateforme entièrement Lamborghini. Au lieu de cela, il exploitera les « synergies du groupe Volkswagen », de la même manière que l’Urus partage ses composants mécaniques avec le Bentley Bentayga, le Porsche Cayenne, l’Audi Q7/Q8 et le Volkswagen Touareg.

Le grand tourisme électrique devrait suivre l’introduction du remplaçant de l’Urus S/Performante et de la Huracan, qui devraient toutes deux être équipées d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable en 2024. Actuellement, le modèle vedette de Lamborghini, la Revuelto, propose déjà une configuration hybride rechargeable axée sur un nouveau moteur V12. Après le lancement de la voiture de grand tourisme à quatre places en 2029, Lamborghini a l’intention de commercialiser le successeur de l’Urus exclusivement en tant que véhicule électrique, un plan qui a été confirmé lors d’une entrevue avec le PDG de Lamborghini en début d’année.

Entre-temps, Lamborghini a fermé le carnet de commandes de la Huracan et de l’Urus à moteur à combustion interne, car le constructeur a déjà trouvé des acheteurs pour le reste de la production. Les personnes intéressées par la Revuelto devront attendre le second semestre 2025 pour que les nouvelles commandes soient honorées. Par ailleurs, Lamborghini a révélé que le véhicule qui succédera à la Huracan n’aura pas d’équivalent chez Audi, car la R8 sera abandonnée sans remplacement direct. L’entreprise a fait part de sa capacité financière à développer de manière indépendante la nouvelle supercar, grâce à sa forte rentabilité.

Alors que Lamborghini s’oriente vers la mobilité électrique avec l’introduction de son grand tourisme 2+2, les amateurs de la marque attendent avec impatience de plus amples détails sur le design, les performances et l’autonomie du véhicule électrique novateur de l’entreprise. Avec la promesse de commodité et d’utilisation quotidienne, associée à l’expertise du groupe Volkswagen, le projet électrique de Lamborghini est prêt à avoir un impact significatif sur le marché des véhicules électriques de luxe lorsqu’il fera ses débuts en 2028.