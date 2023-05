Nous parions qu’il s’agit d’un nouveau pick-up de taille moyenne.

Il pourrait aussi s’agir d’un nouveau groupe motopropulseur.

Les rumeurs concernant un nouveau camion RAM plus petit se multiplient régulièrement. La semaine dernière, des clichés d’un pick-up RAM de taille moyenne ont fait surface en ligne, coïncidant avec cette dernière aguiche. Bien sûr, nous faisons ce lien, car l’internet a d’autres hypothèses sur ce à quoi « A new force is landing » (une nouvelle force débarque) pourrait faire référence.

Notre meilleure hypothèse est que RAM va présenter le remplaçant tant attendu du défunt et très apprécié Dakota. Potentiellement basé sur le Fiat Toro, ce nouveau pick-up de taille moyenne entrerait dans la catégorie à peu près en même temps que la nouvelle génération de 2024 du Ford Ranger et du Toyota Tacoma.

D’autres idées concernent le groupe motopropulseur. Certains suggèrent que nous verrons un TRX Redeye ou peut-être une version TRX du 1500 REV. Dans le même ordre d’idées, RAM a mentionné qu’elle introduirait tôt ou tard le 1500 REV XR, doté d’une autonomie exceptionnelle. Habituellement, une autonomie massive nécessite d’énormes batteries, ce qui peut impliquer également une grande puissance.

Le fait qu’il y ait un bruit de moteur dans la vidéo peut être trompeur. Le concept Charger Daytona SRT EV de Dodge, si vous vous souvenez bien, fait de gros bruits…

Nous en saurons plus le 10 mai.