L’Acura ZDX 2024 sera disponible avec l’environnement Google

L’univers Google sera intégré au modèle Acura.

Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir si le système sera sur toutes les livrées du modèle.

Apple CarPlay et Android Auto sans fil seront livrés d’office.

Ça se précise du côté de la marque luxueuse. Acura cherche actuellement à intégrer l’arène électrique avec son tout premier véhicule utilitaire ZDX dont l’arrivée sur le marché est prévue pour le début de 2024… en tant que modèle 2024.

Déjà, des clichés du prototype maquillé ont été montrés, tandis que le fait que le véhicule repose sur la plateforme Ultium développée par General Motors laisse croire à des niveaux de puissance, de couple et d’autonomie semblables à ceux des autres multisegments électriques du géant américain, notamment le Cadillac Lyriq.

Or, il semble que le tout premier véhicule électrique de la marque va partager au moins un autre élément avec les produits GM. En effet, le ZDX d’Acura sera le premier véhicule de la marque à pouvoir être équipé des fonctionnalités de l’empire Google, notamment les applications comme l’assistant Google, Google Maps ou même Google Play. Les fonctions sans fil des systèmes Apple CarPlay et Android Auto seront aussi intégrées de série sur le nouveau modèle électrique.

Mais, pour en revenir à l’apport de Google, l’application Google Maps a été optimisée pour mieux planifier un trajet selon les stations de recharge disponibles. L’application peut aussi estimer le temps de recharge nécessaire pour atteindre la destination et commencer le préconditionnement de la batterie lorsqu’il y a une borne de recharge rapide en courant continu.

L’assistant Google, quant à lui, donne la possibilité à l’utilisateur d’accomplir des tâches qui, autrement, seraient impossibles à faire pendant la conduite. Des petites tâches comme faire un appel ou envoyer un texte à un ami, modifier la température de l’habitacle, notamment.

Et, sans surprise, les mises à jour à distance feront partie de la formule pour l’Acura ZDX 2024 et sa variante plus sportive, le ZDX Type S 2024.