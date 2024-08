L’Acura RDX 2025 reçoit un léger restylage

Le VUS compact de la marque reçoit quelques changements extérieurs et une nouvelle console centrale.

Les intégrations Apple CarPlay et Android Auto sans fil bénéficie maintenant d’un mode plein-écran.

Les livraisons de ce modèle débuteront en octobre au Canada.

Pour sa sixième année-modèle sur le marché, Acura a accordé à la troisième génération du RDX un léger rafraîchissement stylistique qui apporte quelques nouveaux éléments de design.

Les changements pour l’année-modèle 2025 sont minimes, mais ils comprennent une nouvelle calandre qui présente un design Diamond Pentagon sans cadre et un motif de maillage plus agressif qui se rapproche davantage des autres modèles de la marque.

En outre, tous les modèles RDX reçoivent de nouvelles jantes en alliage, y compris des jantes noires de 19 pouces pour la version d’entrée de gamme. D’ailleurs, le RDX de base reçoit maintenant des accents noirs brillants qui étaient auparavant réservés aux modèles A-Spec.

Deux nouvelles couleurs de peinture, un gris et un argent, complètent les changements extérieurs pour 2025.

À l’intérieur, l’Acura RDX bénéficie désormais d’une console centrale redessinée avec des porte-gobelets plus grands, plus d’espace de rangement et un chargeur de téléphone sans fil plus facile d’accès.

Si la taille de l’écran d’infodivertissement reste de 10,2 pouces, les intégrations sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série peuvent désormais l’occuper entièrement.

La version Platinum Elite A-Spec reçoit également une sellerie cuir intégrale, un éclairage d’ambiance supplémentaire et des grilles de haut-parleurs éclairées et gravées à l’acide.

Puisqu’il s’agit de l’étendue des changements, tous les modèles Acura RDX 2025 continueront d’être propulsés par un moteur quatre cylindres VTEC turbocompressé de 2,0 L qui génère 272 chevaux et 280 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à 10 vitesses à calibrage sportif.

Comme auparavant, le système de transmission intégrale Super-Handling (SH-AWD) est de série, y compris une fonction de vectorisation du couple qui peut envoyer jusqu’à 70 % du couple moteur à une seule roue arrière lorsque cela est nécessaire.

Une suspension adaptative et un système audio premium ELS Studio 3D de 710 watts à 16 haut-parleurs sont également disponibles.

En termes d’aide à la conduite, l’Acura RDX 2025 est équipé de série de la suite de technologies AcuraWatch, qui comprend notamment la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, l’aide au maintien de la trajectoire, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant et la détection des panneaux de signalisation.

L’Acura RDX 2025 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens de la marque en octobre.