La Volkswagen ID.7 sera officiellement dévoilée le 17 Avril

Volkswagen a souvent montré un prototype de la ID.7, mais le modèle de production n’a jamais été montré.

Il s’agira d’une nouvelle berline électrique qui prendra la place de la Passat et de l’Arteon.

Le lancement sera diffusé en direct simultanément en Europe, en Chine et en Amérique du Nord.

Après avoir dévoilé il y a quelques temps un prototype presque prêt pour la production de la future berline électrique ID.7, Volkswagen s’apprête à lancer la version de production le 17 avril.

Bien que les VUS et les multisegments deviennent de plus en plus populaires chaque année depuis une vingtaine d’années, le constructeur allemand continue de croire aux berlines comme modèles phares.

La future ID.7 est censée être une berline très avancée sur le plan technologique, qui sera également très spacieuse et efficace.

La version de production de l’ID.7 deviendra ainsi le nouveau fleuron de la gamme électrique de Volkswagen en Chine, où elle sera produite pour le marché asiatique.

Cela pourrait également être le cas en Europe, où l’ID.7 se situera dans la partie supérieure du segment des véhicules de taille moyenne. En ce qui concerne l’Europe, les unités de l’ID.7 destinées à être vendues sur le continent et en Amérique du Nord seront produites à Emden, en Allemagne.

Sans surprise, des VUS électriques plus grands sont prévus pour le marché nord-américain, ce qui signifie que l’ID.7 ne sera probablement pas le porte-étendard de VW dans ce pays.

Volkswagen affirme que ce modèle sera très important pour la Chine, le Canada et les États-Unis, raison pour laquelle sa présentation officielle sera diffusée en direct et en simultané dans le monde entier lundi prochain.

L’ID.7 fera partie de l’offensive électrique du constructeur en Amérique du Nord lorsqu’elle sera commercialisée en 2024, après l’ID. Buzz.

Avec ces deux modèles, l’ID.4 et d’autres produits à venir, VW aura investi 7 milliards d’euros dans l’électrification et la transformation numérique de sa marque aux États-Unis et au Canada d’ici 2027.

Plus de détails sur la berline électrique seront révélés lors de l’événement de lancement.