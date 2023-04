La toute nouvelle Lexus LM 2024 est une minifourgonnette de luxe qui nous fera oublier les VUS

Elle sera proposée en Europe pour la première fois.

La version LM 350 h combine la transmission intégrale et l’efficacité hybride.

Lexus est connu pour la fabrication de VUS, de berlines et de voitures de sport de grande qualité. Ailleurs dans le monde, au Japon, Lexus fabrique également des minifourgonnettes performantes. La nouvelle LM, « véhicule de luxe », sera enfin lancée en Europe (chanceux…) et introduira les acheteurs et Lexus dans un nouveau segment de marché pour les minifourgonnettes luxueuses avec chauffeur. Conçu avec un équilibre parfait entre luxe, confort et fonctionnalité, la LM est incroyable.

La toute nouvelle Lexus LM est conçue comme un espace de détente et de confort complets, axé sur l’expérience du passager. La LM se décline en deux versions, avec quatre ou sept places, offrant suffisamment d’espace pour la famille, les amis, les collègues, les cadres, les célébrités, vous voyez l’idée. Le modèle à quatre places porte l’hospitalité Omotenashi de Lexus à un niveau encore plus élevé, avec de grands sièges de type avion qui peuvent être mis à l’horizontale. Dites adieu aux jambes à l’étroit lors d’un long trajet, et bonjour à la relaxation ultime dans le LM.

Les caractéristiques luxueuses de la LM peuvent également inclure un système audio de référence Mark Levinson 3D Surround Sound à 23 haut-parleurs et un écran large HD de 48 pouces, sur lequel les passagers peuvent regarder leurs films, émissions de télévision ou musiques préférés. Un réfrigérateur est également présent pour que vous puissiez conserver vos boissons, vos en-cas et vos aliments au frais pendant vos déplacements. Vous pouvez contrôler confortablement la température de l’habitacle, l’éclairage et les stores des fenêtres à l’aide de votre smartphone, ce qui rend votre voyage encore plus détendu et pratique, grâce à la fonctionnalité Lexus Climate Concierge.

Le design époustouflant de la Lexus LM respire le luxe, avec sa plateforme GA-K très rigide qui assure une conduite stable, ce qui en fait le véhicule idéal pour les voyages au long cours. Le modèle LM 350 h sera lancé en Europe et comprend un groupe motopropulseur hybride électrique 4 cylindres de 2,5 litres, présent dans les tout nouveaux modèles NX 350 h et RX 350 h, qui offre une conduite souple, silencieuse et économe en carburant, idéale pour les personnes soucieuses de l’environnement. Il alimente la transmission intégrale électronique E-Four de série qui peut répartir le couple avant/arrière entre 100:0 et 20:80 selon les besoins.

La toute nouvelle Lexus LM 2024 est un rêve sur roues, et nous souhaitons seulement que Toyota la juge digne de l’Amérique du Nord. Malheureusement, nous sommes bien trop obsédés par les VUS pour comprendre la valeur d’un véhicule aussi impressionnant. Et oui, la calandre est un peu trop…