La toute nouvelle Bentley Flying Spur : Première mondiale prévue le 10 septembre

L’emblématique Bentley Flying Spur se dote d’un groupe motopropulseur hybride haute performance pour une expérience de conduite écologique

La Flying Spur est dotée des fonctionnalités d’un puissant système hybride développant 771 ch et 738 lb-pi de couple.

Les émissions de CO2 sont inférieures à 40 g/km, avec une autonomie électrique de plus de 72 kilomètres.

L’événement de lancement du 10 septembre présente les performances de la voiture et les innovations en matière de luxe.

Bentley Motors a annoncé le lancement de sa nouvelle Flying Spur, qui sera dévoilée le mardi 10 septembre 2024, à 7h30 EST. La dernière itération de la berline quatre portes phare du constructeur automobile de luxe sera dotée d’un nouveau groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid, marquant un changement important dans l’approche de l’entreprise en matière de fabrication de véhicules haut de gamme.

La nouvelle Flying Spur affiche des performances impressionnantes, le système hybride délivrant 771 ch et 738 lb-pi de couple. Bentley affirme que cela fait du nouveau modèle la voiture à quatre portes la plus puissante, la plus dynamique et la plus efficace des 105 ans d’histoire de la société.

En termes de performances environnementales, la nouvelle Flying Spur aurait des émissions de CO2 inférieures à 40 g/km. Le véhicule offrirait une autonomie électrique de plus de 72 kilomètres et une autonomie totale de plus de 805 km, alliant luxe et efficacité accrue.

L’événement de lancement comprendra un film présentant les capacités dynamiques de la voiture, avec des fonctionnalités réalisées par divers pilotes de course. Cette présentation vise à mettre en évidence les performances du véhicule dans différentes conditions de conduite.

Le nouveau groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid de Bentley représente l’accent mis par l’entreprise sur la combinaison de hautes performances et de capacités de conduite électrique. Le système est conçu pour offrir à la fois des performances de niveau supervoitures et des options de conduite de luxe électrique et silencieuse.

Le lancement de la nouvelle Flying Spur s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Bentley pour innover sur le marché de l’automobile de luxe. L’introduction de cette technologie de groupe motopropulseur hybride indique la réponse de l’entreprise à l’évolution des demandes du marché et aux considérations environnementales.