La Subaru Impreza 2024 débutera à 26 795$ au Canada

La nouvelle Impreza sera offerte en quatre niveaux d’équipement.

Toutes les versions sont équipées de la traction intégrale, EyeSight et une transmission CVT.

Le modèle sportif RS fait son retour pour la première fois depuis 2005.

Subaru Canada a annoncé les prix et les spécifications de la nouvelle Impreza 2024 pour le marché canadien, où la voiture à hayon à cinq portes sera proposée à partir de 26 795 $.

Alors que Subaru ne modifie jamais radicalement l’apparence de ses modèles lors de l’introduction d’une nouvelle génération, il a apporté des modifications importantes à la gamme de la nouvelle Impreza.

En effet, le constructeur a supprimé la berline et la boîte manuelle pour ne conserver que le hatchback cinq portes et la boîte CVT.

Cela a considérablement réduit la gamme, qui ne comprend plus que quatre niveaux de finition, dont l’un est un hommage au passé du modèle.

Dès la version d’entrée de gamme Commodité, l’Impreza est équipée de série de la traction intégrale symétrique de Subaru et d’une version révisée de la suite de technologies de sécurité active EyeSight.

Grâce à une nouvelle caméra grand angle, ce système détecte désormais mieux les piétons et les cyclistes qui s’apprêtent à traverser devant le véhicule, selon Subaru.

En outre, l’Impreza de base est équipée d’un moteur Boxer de 2,0 litres développant 152 chevaux, d’un écran tactile de 7 pouces pour le système d’info divertissement, d’Apple CarPlay et d’Android Auto, de sièges avant chauffants, d’une climatisation automatique bizone et de phares à DEL automatiques avec feux de route automatiques réagissant à la direction.

En passant au modèle Tourisme à 29 995 $, on obtient également un écran d’info divertissement de 11,6 pouces de type tablette avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, 3 ans de services connectés Subaru Starlink, des phares antibrouillard à DEL, des répétiteurs de clignotants à DEL dans les rétroviseurs, une sellerie en tissu premium avec surpiqûres rouges, du cuir sur le volant chauffant et le levier de vitesses, un accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, des palettes de changement de vitesse, un sélecteur de mode de conduite, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, et des jantes en alliage noir de 17 pouces.

Pour la première fois depuis 2005, la Subaru Impreza sera disponible au Canada dans la version sportive RS. Comme à l’époque, ce modèle à 31 795 $ est propulsé par un moteur Boxer de 2,5 L. Ce groupe motopropulseur développe 182 chevaux et 178 lb-pi de couple, soit respectivement 30 et 33 de plus que le moteur standard.

En plus de son moteur plus puissant, ce modèle se distingue également des autres versions de l’Impreza par son badge unique et ses accents noirs que l’on retrouve sur les rétroviseurs extérieurs, les ailerons latéraux, les jantes en alliage de 18 pouces et la calandre.

À l’intérieur, l’Impreza RS 2024 est également équipée de sièges avant sport recouverts de tissu noir et rouge, de pédales en aluminium, d’accents en bronze et en fibre de carbone simulée, de logos RS, de jauges accentuées de rouge, d’un cache bagages, d’un toit ouvrant et d’un système audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs.

Enfin, la Sport-tech à 34 795 $ est l’Impreza la plus chère en 2024. Pour ce prix, les acheteurs recevront une sellerie en cuir, des accents de calandre argentés, des jantes en alliage de 18 pouces distinctives, la navigation intégrée, le système de réduction des distractions DriverFocus, le freinage automatique en marche arrière et la direction automatique d’urgence.