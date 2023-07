La rumeur d’une nouvelle Honda S2000 réapparaît

Le monde veut une nouvelle S2000 et Honda pourrait la ramener dans les prochains mois.

Parmi les innombrables questions qui se posent : S’agira-t-il d’un cabriolet ?

Les rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle voiture sportive chez Honda ne datent pas d’hier. Depuis environ quatre ans, les internets bruissent discrètement du possible retour de la S2000, et ce à plus d’un titre.

Il y a environ deux ans, des articles sur le concept Honda Sports EV, qui a été révélé au salon de l’automobile de Tokyo 2017, ont émergé, le décrivant comme le possible successeur tout électrique de la S2000. L’année dernière, Honda a annoncé deux voitures de sport électriques en même temps que son intention de lancer 30 véhicules électriques dans le monde d’ici 2030.

La raison pour laquelle la rumeur du retour de la S2000 fait de nouveau la une des journaux provient de Car Magazine, qui affirme que Honda « étourdira le monde avec sa première voiture de sport électrique dans le courant de l’année, à l’occasion de son 75e anniversaire ».

Cette affirmation est étayée par les images de la présentation de l’année dernière de la prochaine NSX et d’une nouvelle GT, ainsi que par le fait que Honda a initialement lancé le Roadster, la S2000, pour marquer son 50e anniversaire. Ce nouveau véhicule électrique serait construit sur la base de la nouvelle architecture e:N et serait propulsé par un moteur électrique monté à l’arrière.

Nous sommes impatients d’en savoir plus.