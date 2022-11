La remplaçante de l’Huracàn sera une hybride

Devant la montée fulgurante de la propulsion électrique dans le créneau exotique, les vieilles marques automobiles se doivent de songer à remplacer leurs groupes motopropulseurs thermiques. Récemment, Lamborghini a d’ailleurs confirmé que son tout dernier modèle exclusivement propulsé par une mécanique carburant à l’essence serait la version surélevée de l’actuelle Huracàn, celle qui portera l’appellation Sterrato lorsqu’elle sera présentée plus tard au mois de décembre dans quelques semaines.

C’est donc de dire que la suite de l’histoire de Lamborghini s’écrire avec l’électrification en fond de toile. Autrement dit, la prochaine Huracàn sera une hybride. À cet effet, le chef de la direction de Lamborghini, Stephan Winkelmann a discuté avec la publication britannique Auto Express mentionnant au passage que le nouveau système hybride serait greffé à une nouvelle mécanique thermique développée par la marque. Le directeur de la technologie de la division de Sant’Agata, Rouven Mohr, a déjà confirmé que la prochaine supervoiture « abordable » serait équipée d’une mécanique comptant plus de six cylindres et moins de douze, une phrase qui confirme presque le retour du V10 comme cœur principal de la prochaine sportive d’entrée de gamme.

On sait toutefois que la retraite de la cousine Audi R8 fait en sorte que la remplaçante de l’Huracàn sera étroitement liée à la remplaçante de l’Aventador. D’ailleurs, Stephan Winkelmann a indiqué que la prochaine Huracàn ne sera pas une hybride misant sur l’autonomie et qu’il n’aurait aucune forme de réduction de cylindrée, ce qui laisse croire au retour du V10 de 5,2-litres ou d’un V10 fortement révisé du moins.

Mais, au moment d’écrire ces lignes, il faudra se montrer patient avec les stratèges de Lamborghini, car cette future sportive d’entrée de gamme est seulement attendue quelque part en 2024. Les aficionados de la marque seront plutôt rassasiés avec la remplaçante de l’Aventador qui sera dévoilée avant.

Ce qui est clair du côté de la marque italienne, c’est que l’électrification sera vraisemblablement intégrée plus rapidement à bord des futurs véhicules utilitaires Lamborghini.