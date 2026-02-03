La production du Kia Telluride augmente pour une quatrième fois à la suite d’une forte demande mondiale

La quatrième hausse de production démontre que la stratégie de croissance de Kia pour 2026 était la bonne, et que l’électrification du Telluride s’imposait

Kia augmente la production du Telluride à 180 000 unités afin de répondre à une demande mondiale soutenue.

Le nouveau Telluride hybride développe plus de 320 chevaux tout en améliorant l’efficacité énergétique et en conservant les attributs clés d’un VUS.

L’objectif de ventes pour 2026 est fixé à 3,35 millions d’unités, porté par une stratégie axée sur les véhicules hybrides et à moteur à combustion interne.

Kia augmentera la production de son nouveau VUS Telluride 2027 à 180 000 unités par année, ce qui représente la quatrième hausse de production du modèle depuis son lancement, il y a seulement quelques mois. L’annonce a été faite lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 du constructeur, où la demande mondiale soutenue et l’arrivée d’une nouvelle variante hybride ont été citées comme facteurs clés.

Cette montée en cadence de la production s’inscrit au cœur de la stratégie de croissance de Kia pour 2026, laquelle prévoit un objectif mondial de ventes en gros de 3,35 millions d’unités, soit une hausse significative de 6,8 % par rapport à l’année précédente. Le Telluride demeure un pilier central de cet effort, particulièrement en Amérique du Nord, où la demande pour les VUS intermédiaires reste élevée.

En réponse aux changements touchant les incitatifs aux États-Unis, Kia réoriente son approche à court terme vers les véhicules hybrides et à moteur à combustion interne. « Aux États-Unis, les hybrides et les moteurs à combustion interne remplaceront [les véhicules électriques comme principaux moteurs de volume] à la suite de la fin du crédit d’impôt pour les véhicules électriques », a déclaré la direction lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

La deuxième génération du Telluride introduit pour la première fois une motorisation hybride pour la plaque signalétique. Kia indique que le modèle hybride développera 329 ch et offrira une meilleure efficacité énergétique par rapport à la version V6 sortante. Le modèle conserve ses caractéristiques fondamentales, notamment la capacité de remorquage et l’espace de chargement, visant les acheteurs familiaux qui souhaitent réduire leur facture de carburant sans compromettre la polyvalence.

La demande explosive pour les VUS à forte marge de Kia viendra renforcer une performance financière déjà solide. L’entreprise a dépassé les 100 milliards de wons de revenus en 2024 et en 2025 et anticipe une rentabilité soutenue en 2026, portée par les modèles hybrides et à moteur à combustion interne.

Source: KoreanCarBlog