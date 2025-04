La production de la Honda Civic hybride sera transférée du Japon à l’Indiana d’ici la mi-année en raison des tarifs

Le déplacement vise uniquement les modèles destinés au marché américain

Honda transférera la production de la Civic hybride du Japon vers l’Indiana d’ici la mi 2025.

Ce changement est motivé par les tarifs douaniers imposés sur les véhicules importés aux États-Unis.

Les plans de production de Honda au Canada et au Mexique demeurent inchangés, selon les représentants.

Honda Motor Co. a confirmé qu’elle relocalisera la production de sa Civic hybride du Japon vers les États-Unis en réponse aux nouveaux tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain. L’assemblage du modèle hybride à cinq portes, débuté en février à Saitama, au Japon, sera déplacé vers l’usine de Honda en Indiana — où l’on produit déjà la version à cinq portes de la Civic — d’ici le milieu de l’année.

Un porte-parole de Honda a précisé que cette décision était motivée par des « facteurs externes, incluant les tarifs imposés par l’administration Trump ». La Civic hybride a représenté 34 % des ventes américaines de Honda au premier trimestre de 2025.

Plus tôt cette semaine, des rumeurs suggéraient que Honda pourrait aussi relocaliser sa production du Canada et du Mexique vers les États-Unis. Honda Canada a rapidement démenti ces informations, et le ministre mexicain de l’Économie, Marcelo Ebrard, a affirmé sur les réseaux sociaux qu’aucune modification au plan de production n’avait été communiquée pour le Mexique.

L’administration Trump a instauré à la fin mars un tarif douanier de 25 % sur les véhicules importés. Les droits sur les véhicules complets sont entrés en vigueur le 3 avril, tandis que ceux sur les pièces automobiles devraient suivre plus tard en avril. Le président Trump a évoqué cette semaine la possibilité d’un sursis temporaire dans l’application des mesures, sans toutefois fournir d’échéancier.

Les analystes préviennent que ces mesures pourraient avoir un impact important sur les constructeurs japonais. Christopher Richter, analyste principal chez CLSA Securities Japan, estime que Honda pourrait subir une baisse de 20 % de son bénéfice d’exploitation. Les pertes prévues pour d’autres marques japonaises incluent 33 % pour Toyota, 56 % pour Subaru et 68 % pour Mazda.

Honda demeure l’un des constructeurs étrangers les plus exposés au marché américain. Environ 160 000 véhicules y sont exportés annuellement depuis ses installations au Mexique — un volume comparable à celui d’autres géants japonais comme Toyota et Nissan.