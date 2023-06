La prochaine Toyota GR86 recevra le moteur turbocompressé de la GR Corolla

Des rapports du Japon montrent que la GR86 utilisera le même bloc trois-cylindre turbocompressé que les GR Yaris et GR Corolla.

Le coupé sportif pourrait aussi bénéficier de la plateforme de la Lexus IS.

Il est encore impossible de dire si Subaru fera de même avec la BRZ.

Beaucoup ont spéculé sur la prochaine génération de la voiture de sport Toyota GR86, mais de nouvelles informations en provenance du Japon semblent confirmer l’une des rumeurs.

En effet, Magazine X et Best Car ont tous deux affirmé que la future GR86 utilisera le même moteur trois cylindres turbocompressé que la GR Yaris et la GR Corolla.

Cela pourrait répondre à l’un des principaux reproches que les amateurs font à la voiture depuis son introduction sous le nom de Scion FRS en 2013, à savoir : un manque de puissance.

Tel qu’il est utilisé dans la GR Corolla, ce moteur de 1,6 litre délivre 300 chevaux et 273 lb-pi de couple, une nette augmentation par rapport au 4 cylindres Boxer d’origine Subaru utilisé dans l’actuelle GR86 qui délivre 228 chevaux et 184 lb-pi de couple.

Des modifications du moteur seront nécessaires pour l’adapter au rouage à propulsion, mais Toyota devrait les limiter au minimum afin de maintenir les coûts de développement et de production à des niveaux raisonables.

Une modification qui pourrait toutefois être appliquée est l’ajout d’un composant électrifié, mais il est encore trop tôt pour dire s’il s’agira d’une configuration hybride traditionnelle ou d’un système hybride léger.

L’annonce du choix de ce moteur pour la nouvelle GR86 donne également de la crédibilité à un autre rapport de Best Car qui affirme que Toyota utilisera une version modifiée de la plateforme de l’actuelle Lexus IS.

C’est logique si l’on considère que retravailler la plateforme développée par Subaru pour y intégrer un moteur en ligne serait très coûteux et compliqué en raison de la différence de format inhérente entre le nouveau moteur et l’actuel quatre cylindres à plat.

Tous ces changements attendus soulèvent des questions sur l’implication de Subaru dans le projet, certaines sources affirmant que le constructeur abandonnera la BRZ et d’autres qu’il adoptera le moteur et la plateforme de Toyota.

Il faudra peut-être attendre encore un peu pour avoir des réponses puisque les rapports les plus optimistes situent le lancement de la prochaine GR86 en 2025 alors que d’autres ne l’attendent pas sur les routes avant 2028.

Source : Carsguide