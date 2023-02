La prochaine génération de la Toyota Camry pourrait arriver en 2024

Le nouveau modèle pourrait abandonner le V6 en faveur du moteur 2.4L turbocompressé de la Crown.

Le style de la berline pourrait ressembler à la nouvelle Prius et à la Crown.

La Camry de prochaine génération devrait aussi recevoir le système Toyota Multimedia.

Toyota pourrait prévoir de lancer la prochaine génération de la Camry en 2024, selon plusieurs rapports provenant du monde entier.

La génération actuelle de la berline de taille moyenne a été lancée pour l’année-modèle 2018, ce qui signifie qu’elle doit être remplacée bientôt.

En fait, la prochaine génération sera tardive par rapport aux modèles Camry précédents qui ont généralement eu des séries de production de cinq ou six ans.

Ce retard peut s’expliquer par la baisse de popularité des berlines qui conduit les constructeurs automobiles à donner la priorité à leurs VUS.

Peu de détails sont connus pour le moment mais la prochaine Camry est susceptible d’abandonner le moteur V6 en Amérique du Nord (cela a déjà été fait sur d’autres marchés) et de le remplacer par le moteur 2.4L turbocompressé que l’on trouve dans les actuels Highlander et Crown.

Étant donné que Toyota favorise les véhicules hybrides par rapport aux véhicules électriques complets depuis longtemps déjà, la prochaine Camry devrait continuer à proposer une version hybride qui devrait être plus puissante et plus efficace que le modèle actuel.

Outre les groupes motopropulseurs, la prochaine Camry devrait utiliser la même plateforme TNGA-K que la version actuelle sous une nouvelle carrosserie qui pourrait être stylisée dans la même veine que les nouvelles Prius et Crown.

À l’intérieur, on s’attend à un écran d’info divertissement plus grand, fonctionnant avec le nouveau système Toyota Multimedia avec des commandes vocales avancées, puisque la Camry actuelle est l’un des derniers modèles Toyota à conserver la génération précédente de technologie embarquée.

Étant donné que les retards de livraison dans certaines parties du monde signifient que les nouveaux acheteurs doivent attendre plus d’un an pour recevoir leur nouvelle Camry, les commandes récentes pourraient être transférées à la prochaine génération.

Source : Drive