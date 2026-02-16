La phase 2.0 du projet Arrow dévoile deux prototypes de VÉ canadiens

L’APMA présente Project Arrow Vector et Borealis au CIAS 2026

L’APMA dévoile deux prototypes électriques de nouvelle génération au Salon international de l’auto du Canada 2026

Vector vise une autonomie de 550 km avec des fonctionnalités de conduite autonome de niveau 3

Borealis explore une autonomie de 1 500 km et des systèmes de conduite autonome de niveau 5

L’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA) a présenté deux nouveaux prototypes de véhicules électriques dans le cadre de la phase 2.0 du projet Arrow lors de l’édition 2026 du Salon international de l’auto du Canada à Toronto.

Pour rappel, le projet Arrow a lancé son premier concept en 2023 en tant que programme de véhicule concept entièrement conçu et ingénieré au Canada. Ces deux véhicules représentent la phase 2.0 du projet Arrow, qui oriente désormais l’initiative vers le développement de trajectoires de commercialisation et l’intégration de technologies avancées pour les horizons de la mobilité future.

La phase 2.0 du projet Arrow est étudiée en partenariat avec l’Université Ontario Tech, qui agit à titre de principal partenaire de construction du programme. L’université soutient l’intégration de l’ingénierie, l’assemblage des prototypes et les activités de recherche appliquée.

Vector reprend le concept Arrow original et se positionne comme une plateforme d’innovation alignée sur des objectifs de déploiement à l’horizon 2030. Il est entendu que la version de production ne sera pas aussi audacieusement stylisée, mais le prototype est néanmoins doté d’un groupe motopropulseur entièrement électrique de 650 chevaux et d’une autonomie estimée à 550 km.

L’APMA précise que Vector intègre un châssis léger conçu par intelligence artificielle et imprimé en 3D, fabriqué en polymère et en aluminium. Le véhicule intègre également une capacité de conduite automatisée de niveau 3 destinée à une exploitation autonome conditionnelle.

Borealis se projette plus loin dans l’avenir, à l’approche de 2040. Le prototype est configuré comme une plateforme de recherche axée sur les systèmes de mobilité à très longue autonomie et l’intégration véhicule-infrastructure.

Selon l’APMA, Borealis est également conçu autour d’un châssis et d’une architecture de groupe motopropulseur en alliage métallique, dessinés par intelligence artificielle et imprimés en 3D. Le concept viserait une autonomie pouvant atteindre 1 500 km avec un système de propulsion à zéro émission. Le véhicule est conçu pour prendre en charge une conduite autonome de niveau 5 ainsi que des systèmes de connectivité pour villes intelligentes.

Plus de 80 fournisseurs automobiles canadiens et partenaires de l’écosystème ont contribué des technologies, des matériaux et des sous-systèmes intégrés aux plateformes Vector et Borealis.

La phase 2.0 bénéficie du soutien de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario et de l’Ontario Vehicle Innovation Network. Ces organismes offrent un appui financier et partenarial visant à faire progresser l’électrification, les systèmes de véhicules connectés et les capacités de fabrication avancée au sein du secteur automobile canadien.

Le projet Arrow poursuit ses activités en tant que plateforme nationale de démonstration et d’intégration technologique, dirigée par l’APMA en collaboration avec des fournisseurs et d’autres partenaires.