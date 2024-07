La nouvelle génération de Porsche Cayenne passe à l’électrique, offre toujours moteur à combustion

Le Cayenne de la troisième génération continuera dans la prochaine décennie.

La quatrième génération sera exclusivement réservée aux véhicules électriques.

Porsche vient de confirmer ce qui se passe avec son multisegment Cayenne. La prochaine génération du plus grand des véhicules Porsche sera entièrement électrique. Mais la génération actuelle continuera à fonctionner avec des V8 plus efficaces.

Le programme d’essai de la Porsche Cayenne tout électrique est déjà en cours. Porsche a dévoilé une image d’une paire de modèles hautement camouflés circulant sur les routes allemandes. Le nouveau modèle est attendu pour le milieu de la décennie, c’est-à-dire très bientôt. Oliver Blume, PDG de la société, a déclaré que « la quatrième génération établira des normes dans le segment des VUS électriques ».

Porsche sait cependant que certains clients continueront à vouloir des moteurs à combustion. Ils pourront le faire jusque dans les années 2030. « Dans le même temps, au cours de la prochaine décennie, nos clients pourront toujours choisir parmi une large gamme de modèles hybrides et à combustion puissants et efficaces », a déclaré le président-directeur général.

Cela implique d’importants investissements pour moderniser le Cayenne de troisième génération. Non seulement en termes de châssis ou d’intérieur, mais aussi sous le capot. Porsche a déclaré que le VUS bénéficierait d’un « investissement technologique majeur ». Cela comprendra les groupes motopropulseurs, y compris les V8 et les hybrides.

Blume a réaffirmé que l’entreprise pouvait livrer plus de 80 % de sa production entièrement électrifiée d’ici à 2030. Et elle le fera, si la demande le justifie. Mais l’entreprise reste flexible et maintiendra ses modèles à essence au même niveau que les véhicules électriques.