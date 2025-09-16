La NHTSA enquête sur 174 000 Tesla Model Y en raison de problèmes de poignées de porte

Les autorités fédérales américaines examinent les risques potentiels liés aux poignées de porte défectueuses sur les Tesla Model Y 2021.

La NHTSA enquête après que des parents aient signalé avoir été incapables d’ouvrir les portes de leur Model Y avec leurs enfants à bord.

L’enquête vise les défaillances des poignées électroniques, possiblement liées à des problèmes de batterie basse tension.

Tesla n’a pas répondu; plus de 140 plaintes liées aux portes ont été enregistrées depuis 2018 auprès de la NHTSA.

L’Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (NHTSA) a ouvert une enquête préliminaire sur environ 174 000 Tesla Model Y de l’année modèle 2021 à la suite de signalements selon lesquels les poignées de porte électroniques pourraient cesser de fonctionner.

L’agence a déclaré avoir reçu neuf plaintes de consommateurs décrivant des situations où il était impossible d’ouvrir les portes extérieures, notamment après que des parents aient quitté le véhicule pour installer ou retirer un enfant des sièges arrière. Dans quatre des neuf cas signalés, les parents ont dû briser une vitre pour accéder de nouveau à l’habitacle.

Les véhicules Tesla sont munis de poignées de déverrouillage manuel à l’intérieur, mais la NHTSA a souligné que les enfants peuvent ne pas être en mesure de les localiser ou de les utiliser, même si le conducteur connaît leur emplacement.

Une première évaluation de l’agence indique que les défaillances des poignées pourraient survenir lorsque le système électronique de verrouillage du véhicule reçoit une tension insuffisante. Dans plusieurs incidents, les factures de réparation indiquaient un remplacement de la batterie basse tension. Aucun des propriétaires concernés n’a rapporté avoir vu de message d’avertissement lié à la batterie avant la défaillance.

L’enquête actuelle est une évaluation préliminaire, première étape avant qu’un rappel ne soit envisagé si un défaut de sécurité est confirmé.

Cette enquête survient dans la foulée d’un reportage de Bloomberg qui a mis en lumière plusieurs cas où les portes de Tesla sont devenues inopérantes après une perte de courant, notamment après un accident. Depuis 2018, plus de 140 plaintes de consommateurs concernant des portes coincées ou défectueuses ont été déposées auprès de la NHTSA.

Tesla n’a pas commenté l’enquête. Lors d’une entrevue récente, la présidente du conseil Robyn Denholm a refusé de commenter directement les conclusions, affirmant seulement que le conseil d’administration « prend au sérieux » toute préoccupation en matière de sécurité.

Des organismes de réglementation à l’international commencent également à examiner de plus près les systèmes de poignées de porte électroniques ou dissimulées. En Chine, une agence réglementaire envisagerait d’interdire complètement les poignées entièrement escamotées, tandis qu’en Europe, de nouvelles directives ont été adoptées pour améliorer les procédures d’évacuation et d’extraction des véhicules après un accident.