La mise à jour d’Halloween de Rivian donne nouvelle vie à K2000 et David Hasselhoff

– La mise à jour d’Halloween de Rivian transforme les affichages intérieurs pour refléter les commandes et les effets sonores emblématiques de KITT.

– Le scanner recrée la célèbre lueur rouge de *Knight Rider* dans l’habitacle moderne de l’EV Rivian.

– Le caméo de David Hasselhoff apporte de la nostalgie, mêlant innovation technologique et culture pop dans la mise à jour de Rivian.

Pour Halloween, Rivian a réussi un tour de passe-passe qui plaira aux amateurs de télévision classique et aux passionnés de technologie. Dans un clin d’œil nostalgique à la série emblématique Knight Rider, la dernière mise à jour logicielle de Rivian, présentée par nul autre que David Hasselhoff lui-même, introduit une expérience passionnante de retour dans le passé à l’intérieur de l’habitacle du véhicule.

Avec cette mise à jour, Rivian redonne vie à K2000, la voiture à IA bien-aimée de Knight Rider, sur les écrans du véhicule. Une fois activée, la mise à jour transforme l’affichage intérieur du Rivian pour imiter la disposition des commandes et des boutons de K2000, avec les effets sonores distincts que les fans de la série reconnaîtront instantanément. C’est une façon immersive pour les conducteurs de découvrir un peu de la technologie de science-fiction des années 80 dans un véhicule moderne.

Pour aller encore plus loin, Rivian a également intégré une fonction visuelle qui reprend la lumière rouge reconnaissable du « scanner » de K2000, désormais rendue dans une version inspirée de Knight Rider, propre à Rivian. L’effet du scanner Knight Rider ajoute une lueur qui attire l’attention et constitue une signature lumineuse unique. C’est à la fois un retour en arrière amusant et une façon intelligente de donner aux propriétaires de Rivian une touche rétro. En revanche, nous aurions pu nous passer de l’éclairage du scanner arrière.

L’apparition de David Hasselhoff dans la vidéo de lancement de la mise à jour montre que la mise à jour est à la fois au service des enthousiastes et de l’innovation. C’est toujours une bonne idée pour un constructeur automobile de montrer qu’il est prêt à repousser les limites en mêlant la technologie automobile à la culture pop, en particulier lorsque les acheteurs cibles appartiennent à cette génération. Au-delà de la simple construction de VE, Rivian ajoute du jeu et de la personnalité à l’expérience de conduite, ce qui a une résonance particulière pour les admirateurs qui ont grandi en regardant les aventures de KITT.

Le modèle canadien du Rivian R1S est un VUS entièrement électrique qui allie des capacités robustes à un intérieur raffiné et à la pointe de la technologie. Pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, il est doté d’un système de traction intégrale à double moteur qui lui confère une maniabilité hors route impressionnante et une autonomie estimée à 660 km en une seule charge. Au Canada, le R1S est proposé à partir de 111 900 $.