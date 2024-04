La Lotus Eletre maintenant disponible au Canada, avec un prix de départ de 126 800 $

La fusion de la haute performance avec la technologie de pointe et la durabilité

Lotus inaugure l’Eletre au Canada ; les prix commencent à 126 800 $ avec des livraisons au quatrième trimestre 2024.

Eletre et Eletre R offrent jusqu’à 905 ch, une dynamique de voiture de sport et un groupe motopropulseur électrique avancé.

Les caractéristiques comprennent une recharge ultra-rapide, des intérieurs luxueux et des systèmes de connectivité et de sécurité de haute technologie.

Le constructeur britannique de voitures de sport Lotus a dévoilé les prix de son tout premier VUS électrique, l’Eletre, alors qu’il se prépare à lancer le véhicule sur le marché canadien plus tard cette année.

Les clients Canadien peuvent désormais configurer et commander l’Eletre haute performance, dont les livraisons devraient débuter au quatrième trimestre 2024. Lotus propose deux variantes – l’Eletre au prix de 126 800 $ et le modèle Eletre R, plus puissant, au prix de 178 500 $.

L’Eletre représente une nouvelle race de VUS de performance mêlant les principes de conception légère de Lotus avec des groupes motopropulseurs électriques et une aérodynamique avancée. Il vise à offrir une dynamique de conduite digne d’une voiture de sport tout en offrant la polyvalence et la praticité d’un VUS.

L’Eletre d’entrée de gamme développe 603 ch et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 258 km/h. Quant à elle, l’Eletre R développe une puissance de 905 ch et un couple de 985 Nm. Il atteint 100 km/h en seulement 2,95 secondes et sa vitesse maximale est de 265 km/h.

Grande autonomie et recharge ultra-rapide

Les deux modèles utilisent un bloc batterie lithium-ion de 111,9 kWh. Sur le cycle combiné WLTP, l’Eletre série peut atteindre jusqu’à 569 km d’autonomie, tandis que l’Eletre R bénéficie d’une autonomie de 409-451 km. Grâce à un chargeur rapide à courant continu de 350 kW, les batteries peuvent être rechargées de 10 à 80 % en seulement 20 minutes.

L’Eletre dispose d’une aérodynamique avancée et de six modes de conduite, dont un mode piste. Il est équipé d’une suspension pneumatique avec barres antiroulis actives et contrôle continu de l’amortissement. D’énormes freins en acier de 412 mm sont de série sur les deux modèles, la R proposant en option des freins en carbone céramique de 420 mm serrés par des étriers à 10 pistons.

Avec ses 5,1 mètres de long, l’Eletre offre un habitacle spacieux pour cinq adultes et jusqu’à 1 532 litres d’espace de chargement à l’arrière. L’intérieur utilise des matériaux durables tels que la fibre d’éconyle artificielle.

À l’intérieur, l’Eletre associe un habitacle moderne et durable aux dernières fonctionnalités de connectivité comme le système d’infodivertissement HyperOS alimenté par des puces NVIDIA. Il intègre également un système audio KEF haut de gamme et des sièges configurables pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes.

Les carnets de commande sont ouverts

Les commandes étant désormais ouvertes, l’Eletre marque l’entrée de Lotus dans le segment lucratif des VUS électriques hautes performances, pour rivaliser avec les modèles de Porsche, Tesla et autres. Les premières livraisons aux clients canadiens sont prévues pour la fin de l’année.