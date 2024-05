La directrice financière de Stellantis fait l’éloge des plates-formes flexibles de la compagnie

Stellantis peut construire des versions à moteur à combustion interne de ses VE si les clients le souhaitent

Le directeur financier fait l’éloge de la flexibilité de l’entreprise dans son rapport sur les résultats

Stellantis vient d’annoncer ses résultats et ses livraisons pour le premier trimestre. Les deux chiffres sont en baisse, mais le directeur financier de l’entreprise a déclaré que l’entreprise était en bonne voie pour atteindre des chiffres beaucoup plus élevés. L’entreprise proposera également des versions à essence de certains de ses futurs véhicules électriques, tant que la demande des consommateurs existe.

Natalie Knight, directrice financière de Stellantis, a déclaré lors de la présentation que la marque lancera 18 véhicules électriques cette année, sur un total de 25 nouveaux modèles. Cette vague de produits à venir explique pourquoi l’entreprise a vu ses livraisons baisser de 10 %, à 1,335 million de véhicules, au cours du premier trimestre, et de 20 % en Amérique du Nord. Ces chiffres tiennent compte de la perte de 100 000 unités due au passage des anciennes Dodge Charger et Challenger au nouveau modèle, et de 20 000 unités dues à la mise à jour du Ram 1500.

Lors d’une séance de questions-réponses qui a suivi la présentation, Mme Knight a insisté sur la capacité de l’entreprise à vendre davantage de véhicules à combustion interne plutôt que des véhicules électriques, après les craintes d’un ralentissement des ventes de véhicules électriques. « Je pense que c’est l’une des grandes opportunités que nous offrons par rapport à nos pairs : disposer de plateformes multiénergies pour tous nos produits et développements et avoir l’agilité nécessaire pour passer de l’une à l’autre », a-t-elle déclaré.

Mme Knight a indiqué que la Jeep Wagoneer S, un modèle plus petit qui a été révélé comme un véhicule exclusivement électrique, n’était qu’un exemple parmi d’autres. Il sera lancé en tant que véhicule électrique, mais un modèle à combustion interne est attendu plus tard. Il en sera de même pour les nouvelles Citroën C3 et Peugeot 3008. « Notre objectif est de nous placer dans une position où, d’une part, nous pouvons montrer au marché que nous savons où les choses évoluent et que nous sommes très engagés dans le marché des véhicules électriques, mais où, d’autre part, nous avons la flexibilité nécessaire pour nous développer là où se trouve la demande des consommateurs », a-t-elle déclaré.

Enfin, Mme Knight a confirmé plusieurs mises à jour de produits pour la fin de l’année. Le fourgon Ram ProMaster sera mis à jour au cours du deuxième trimestre de cette année, et les camionnettes Ram 2500 et 3500 HD seront également rafraîchies au cours du quatrième trimestre.