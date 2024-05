Selon une source, la Jeep Grand Cherokee 2025 ne sera qu’offerte un moteur quatre cylindres

Le Grand Cherokee abandonnerait le V6 et le V8 Hemi pour le 2.0T

Pas de signe d’un Hurricane I6 pour l’instant

La Jeep Grand Cherokee recevra un nouveau moteur en 2025. Une nouvelle rapporte que le Grand Cherokee et le Grand Cherokee L plus long recevront un quatre cylindres de 2,0 litres au lieu des options V8 et V6 actuelles.

Moparinsiders.com affirme avoir reçu cette information de la part d’initiés de l’entreprise. Le V8 Hemi de 5,7 litres et le V6 Pentastar de 3,6 litres sont abandonnés, mais ils ne seront pas remplacés par le nouveau I6 de 3,0 litres que l’on trouve dans le Wagoneer ou les nouveaux camions Ram.

Au lieu de cela, une version actualisée du moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres utilisé dans le système hybride rechargeable 4xe de Jeep sera utilisée. Ce moteur devrait être plus puissant que les 270 ch et 295 lb-pi qu’il produit actuellement dans la Jeep Wrangler. Le rapport indique que les ingénieurs chercheront à battre les 300 ch et 310 lb-pi de couple que le Ford Explorer offre avec son 2.3, et certainement à battre les 293 ch de l’ancien V6.

Selon la nouvelle, le Grand Cherokee à empattement standard continuera à proposer le groupe motopropulseur 4xe VEHR. Le Grand Cherokee L, qui ne propose pas le VEHR en 2024, ne l’ajoutera pas en 2025.

L’abandon du V8 Hemi de 395 ch au profit d’un quatre cylindres de 2,0 litres est une décision audacieuse de la part de Jeep. Si le remplacement du V6 par un moteur plus économe en carburant semble être un choix évident, les acheteurs de V8 du grand VUS populaire risquent de ne pas être aussi enthousiastes. Le six cylindres en ligne Hurricane de Jeep est long, mais lors de son lancement, le constructeur a déclaré qu’il était conçu pour aller partout où le V8 pouvait aller. Le 6 cylindres en ligne, sous une forme de 420 ch ou 510 ch, pourrait donc toujours arriver, mais plus tard.