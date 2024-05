Le rapport 2024 de Volvo montre que près des deux tiers des Canadiens pensent aux véhicules électrifiés

Malgré une toile de fond de défis économiques et de limitations infrastructurelles, le rapport sur la mobilité 2024 révèle que les préférences des consommateurs canadiens concernant les véhicules électrifiés augmentent de façon significative.

Principales conclusions du rapport Mobilité 2024

Un pourcentage remarquable de 64 % des Canadiens considèrent désormais un véhicule électrifié comme une option viable pour leur prochain achat. Cette statistique souligne un changement dans le sentiment des consommateurs, bien que les préoccupations concernant le coût et l’infrastructure persistent, soulignant les nombreuses complexités de l’adoption des véhicules électriques (VE).

Obstacles à l’adoption des VE au Canada

Les obstacles économiques sont importants, 76 % des répondants hésitant à acheter des VE en raison des coûts prohibitifs. Les déficits d’infrastructure aggravent ces préoccupations : 78 % des Canadiens doutent de l’adéquation des installations de recharge publiques, et 65 % craignent la possibilité d’une panne de charge inattendue.

Le scepticisme à l’égard des avantages environnementaux fait également surface. Une part importante de la population, 64 %, pense que les avantages environnementaux des VE sont exagérés. En outre, seuls 15 % considèrent les VE comme une alternative rentable aux véhicules à essence traditionnels sur la durée de vie du véhicule.

Solutions potentielles, besoins et préférences des consommateurs

Le rapport identifie les facteurs clés qui pourraient influencer l’opinion des consommateurs en faveur des VE : une plus grande autonomie des véhicules, une meilleure accessibilité aux stations de recharge et des incitations gouvernementales plus attrayantes, soulignées par 46 %, 42 % et 38 % des personnes interrogées, respectivement. L’inclination pour les VE est notamment plus forte chez les jeunes adultes (18-34 ans) et les résidents de la Colombie-Britannique, avec des taux d’adoption respectifs de 76 % et 74 %.

Performance de Volvo sur le marché et projets futurs

Les statistiques de mars indiquent une forte adoption, les modèles électrifiés représentant la moitié des ventes de Volvo. Pour l’avenir, l’entreprise s’engage à développer les initiatives éducatives sur les VE et à améliorer l’infrastructure globale, dans le but d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière de durabilité.

Le rapport sur la mobilité 2024 de Volvo Canada brosse un tableau complet de l’évolution de l’état d’esprit des acheteurs de voitures canadiens. Bien que les VE ne soient peut-être pas encore en tête de liste pour de nombreux consommateurs, les mots « hybride » et « électrifié » résonnent au moins plus fort que jamais auprès d’eux.