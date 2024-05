BMW a confirmé lundi qu’elle supprimerait progressivement l’utilisation de la lettre « i » dans les noms de ses modèles de véhicules à essence et qu’elle la conserverait uniquement pour les voitures entièrement électriques à l’avenir.

Le constructeur automobile allemand de luxe utilise depuis des années le suffixe « i » pour désigner les modèles à moteur à combustion interne (ICE) à injection de carburant, même si la lettre a pris une double signification pour les véhicules électriques de la sous-marque « i » de l’entreprise, tels que les i3 et i8.

Dans une interview accordée à BMWBLOG, Bernd Körber, vice-président senior de la marque BMW et de la gestion des produits, a expliqué la raison de ce changement : « Historiquement, même si notre interprétation de BMW i a toujours été différente, c’est plus d’innovation, pas nécessairement seulement électrique, et nous avons historiquement eu l’injection à la fin [du badge], nous avons dit, nous aimerions garder “i” comme un atout, et nous aimerions le garder comme une signature pour indiquer que vous conduisez une voiture électrique. »

Le premier nouveau modèle BMW confirmé à adopter la nomenclature révisée et à perdre le « i » est la prochaine génération de X3 M50, qui remplacera l’actuelle version essence M40i. D’autres modèles devraient suivre le mouvement, notamment la nouvelle Série 1 à hayon et la Série 2 Gran Coupe, dont le renouvellement est prévu avant la fin de l’année 2024.

Les modèles à essence existants qui font l’objet d’un lifting en milieu de cycle, comme la série 7 LCI (Life Cycle Impulse) prévue pour 2026, devraient également abandonner l’utilisation du badge « i » pour leurs variantes à essence.

Ce changement pourrait avoir des implications sur la convention de dénomination des futurs modèles de véhicules électriques BMW M Performance. Lorsqu’on lui a demandé si BMW prévoyait d’introduire des désignations numériques plus élevées au-delà de l’actuelle i7 M70, M. Körber a déclaré : « Notre seuil est de trois chiffres. Jusqu’à présent, rien dans le plan ne nous rapproche de ce seuil ».

La décision de BMW marque un changement de marque philosophique, le « i » devenant une signature réservée exclusivement à la gamme électrique de l’entreprise.