La toute nouvelle Fiat 500e 2024, entièrement électrique, ne pouvait pas être mieux servie par deux vieillards. Avec le flair cinématographique de Spike Lee et la présence charismatique de Giancarlo Esposito, Stellantis a lancé la campagne publicitaire « Italy in America », qui met en valeur la Fiat 500e, chic et respectueuse de l’environnement.

Réalisée par Spike Lee, la campagne « Italy in America » associe des éléments de l’esthétique italienne à des déplacements urbains, présentant la Fiat 500e comme une amélioration du style de vie. La campagne est une mosaïque de plus d’une douzaine d’éléments créatifs dans lesquels Esposito présente à Lee ses racines italiennes, insufflant un sentiment de « La Dolce Vita » dans le paysage urbain de l’Amérique. Ce partenariat tire parti de leur amitié de plusieurs décennies et de leur histoire commune dans le domaine du cinéma, apportant à l’écran une alchimie authentique et non scénarisée.

Fabriquée dans l’usine historique Mirafiori de Turin, en Italie, la Fiat 500e allie style et technologie de pointe. Elle est équipée du système audio innovant JBL Virtual Venues, conçu pour reproduire l’acoustique de divers lieux emblématiques, et d’une reconnaissance vocale intuitive « Hey Fiat » qui simplifie l’expérience de conduite.

La campagne intègre avec perspicacité la culture italienne dans l’expérience de conduite américaine, avec des vidéos comme « Elettrica », où Esposito explique les nuances de l’électricité italienne — élégante, efficace et éthique. D’autres vidéos comme « Bigger Is… Bigger » et « A Car That Can Sing » ajoutent des couches de narration culturelle, montrant comment la compacité peut améliorer la navigation en ville et comment les véhicules peuvent se fondre harmonieusement dans le paysage sonore urbain.

« Italy in America » présente un récit très cool et tendance qui pourrait modifier la perception qu’ont les consommateurs des véhicules électriques et de leur résonance culturelle, du moins en ce qui concerne la Fiat 500e. Contrairement à tous ses rivaux potentiels, l’autonomie de la Fiat n’emmènera pas ses conducteurs très loin de la ville, et il est donc logique de la présenter comme un mode de transport urbain et chic.

Cette campagne pourrait toutefois influencer le marketing automobile à l’avenir. Nous apprécions la façon dont ce style de narration culturelle peut être intégré de manière transparente dans la promotion d’un produit. La campagne « Italy in America » est un mélange amusant d’hommages culturels et d’innovation technologique.

Alors que Spike Lee et Giancarlo Esposito traversent les rues du centre de l’Amérique, ils nous invitent à découvrir la douceur de vivre grâce à la Fiat 500e. Si vous avez quelques minutes de libres, les vidéos méritent d’être regardés.