La Hyundai Elantra 2023 débute à 22 956$ au Canada

La berline compacte est offerte en six niveaux d’équipement et quatre mécaniques, incluant un modèle hybride.

L’Elantra N est une version sportive à hautes performances située au sommet de la gamme.

L’Elantra «régulière» la plus dispendieuse est la N line Ultimate à 32 406$ tandis que la N DCT coûte 41 806$.

La Hyundai Elantra 2023 est une berline compacte populaire qui offre un large éventail de niveaux de finition et d’options de motorisation.

Ce modèle est disponible en quatre niveaux de finition pour l’Elantra « standard » et en deux niveaux de finition pour l’Elantra N plus sportive.

Sous le capot des modèles Essential, Preferred et Luxury se trouve un moteur quatre cylindres Smartstream de 2,0 litres qui délivre 147 chevaux et 132 lb-pi de couple par l’intermédiaire d’une transmission à variation continue, pour une consommation combinée de 6,4 L/100 km.

La version Luxury propose en option un groupe motopropulseur hybride composé d’un moteur quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique, d’une boîte de vitesses à double embrayage (DCT) à 6 rapports et d’une batterie de 1,32 kWh. Cette combinaison permet d’obtenir une puissance de 139 chevaux et un couple de 195 lb-pi, ainsi qu’une consommation combinée de 4,7 L/100 km.

En choisissant la N Line Ultimate, vous bénéficiez d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre plus puissant, qui développe 201 chevaux et 195 lb-pi de couple, et d’une boîte de vitesses DCT à 7 rapports, en échange d’une consommation combinée de 7,6 L/100 km.

Au sommet de la gamme, l’Elantra N est équipée d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 276 chevaux et 289 lb-pi de couple pour une consommation combinée de 9,4 L/100 km avec la boîte manuelle et de 10,2 L/100 km avec la boîte DCT.

Voici ce que chaque niveau de finition comprend :

Essential

La Hyundai Elantra Essential 2023 est la version la plus abordable de l’Elantra, avec un prix de départ de 22 956 $. Cette version est équipée de série de caractéristiques telles que le démarrage/arrêt automatique, les modes de conduite, les jantes en alliage de 15 pouces, les feux de jour à DEL, les phares automatiques, les rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie, les moulures de fenêtre noires, les vitres avant et arrière teintées, les essuie-glaces intermittents réglables, la sellerie en tissu, un siège conducteur manuel à 6 réglages, des sièges avant chauffants, un système audio à 4 haut-parleurs, un écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des miroirs de courtoisie dans les pare-soleil, un écran TFT de 4. 2 pouces dans le combiné d’instruments, une vitre conducteur à abaissement automatique, le télédéverrouillage, les lampes de lecture avant, l’alerte de collision avant avec détection des piétons, l’assistance au suivi de voie, l’alerte d’attention du conducteur, les feux de route automatiques, et un antidémarrage du moteur.

Preferred

La version Preferred à 25 056 $ ajoute des éléments tels que des jantes en alliage de 16 pouces, l’éclairage des pochettes de porte, une sellerie en tissu de qualité supérieure, un système audio à 6 haut-parleurs, des miroirs de courtoisie éclairés, un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, un volant chauffant, une vitre du conducteur à relevage automatique, une clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, le coffre intelligent mains libres, la surveillance des angles morts, l’alerte de sortie du véhicule et l’alerte de trafic transversal arrière.

Un ensemble Tech à 1 950 dollars peut être commandé, ajoutant un toit ouvrant électrique, la radio satellite XM, un écran tactile de 10,25 pouces avec navigation, une garniture de console centrale noire brillante, une climatisation automatique bizone, un combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces, BlueLink et un système d’éclairage d’ambiance à 64 couleurs.

Luxury

En montant encore d’un cran, nous arrivons à l’Elantra Luxury à 29 206 $, qui est la version la plus haut de gamme en dehors des modèles sportifs. Cela signifie qu’elle est équipée de caractéristiques telles qu’un frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique, des jantes en alliage de 17 pouces, des feux arrière combinés à DEL, des répétiteurs de clignotants à DEL sur les rétroviseurs, des moulures de fenêtres chromées, des accents de chrome foncé sur la calandre et le pare-chocs, un toit ouvrant électrique, une sellerie en cuir, une pochette au dos du siège côté passager, des sièges arrière rabattables en deux parties 60/40, un accoudoir central pour les passagers arrière, un système audio premium Bose à 8 haut-parleurs, un écran tactile de 10,25 pouces, des touches de noir brillant sur la console centrale, une climatisation automatique bizone, un combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces, une tablette de recharge sans fil, BlueLink, un régulateur de vitesse adaptatif, un éclairage d’ambiance avec 64 couleurs, un avertisseur de collision avant avec détection des cyclistes et de virage aux intersections, et le système d’aide à la conduite sur autoroute.

Pour 2 500 dollars supplémentaires, la motorisation hybride peut être commandée sur l’Elantra Luxury et ajoute des capteurs de stationnement arrière avec aide à l’évitement des collisions à l’arrière.

N Line Ultimate

Au sommet de la gamme Elantra « normale » en 2023 se trouve la sportive N Line Ultimate. Pour 32 406 $, cette version se distingue par des éléments tels qu’un moteur turbocompressé, des doubles sorties d’échappement chromées, des jantes en alliage de 18 pouces, des phares à DEL, des feux arrière entièrement à DEL, des rétroviseurs latéraux noir brillant, des moulures de fenêtre noir brillant, une calandre avant noir brillant, des moulures de seuil latérales noir brillant, des accents de pare-chocs noir brillant, un becquet arrière noir brillant, une sellerie en cuir avec coutures rouges, un siège du conducteur à 8 réglages électriques et des poignées de porte intérieures peintes en noir.

Elantra N manuelle

La Hyundai Elantra N 2023 est la version la plus chère de la berline sous-compacte de la marque car elle présente un certain nombre de différences significatives qui la rendent beaucoup plus puissante et agréable à conduire que les autres modèles. Équipée d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, l’Elantra N à 40 206 $ est dotée d’éléments tels qu’un différentiel à glissement limité électronique, une suspension à commande électronique, des jantes en alliage de 19 pouces chaussées de pneus de performance Michelin, des pare-chocs avant et arrière exclusifs, une calandre avant exclusive, des moulures de seuil latérales exclusives, un aileron arrière noir brillant, des sièges baquets sport à réglage manuel recouverts de suède et de similicuir avec un logo N éclairé, des sièges avant chauffants, des surpiqûres et des accents bleus, des plaques de seuil métalliques, un volant sport gainé de cuir avec des boutons de sélection des modes de conduite, des graphiques N spécifiques pour le groupe d’instruments numériques et des jauges de performance.

Elantra N DCT

En choisissant l’Elantra N DCT (41 806 $), on remplace la boîte manuelle par une boîte à double embrayage à 8 rapports qui peut être commandée à l’aide de palettes de changement de vitesse situées derrière le volant.

Hyundai propose une large gamme d’accessoires pour chaque version de l’Elantra qui peuvent être achetés chez ses concessionnaires, allant des stylos de retouche de peinture aux porte-bagages en passant par les sacs de rangement pour les roues.