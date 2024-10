La Chrysler Pacifica devient la minifourgonnette officielle de Trunk or Treat pour l’Halloween 2024

– La Chrysler Pacifica a été désignée comme le monospace officiel de Trunk or Treat pour Halloween 2024.

– Des équipements tels que Stow ‘n Go et Uconnect améliorent l’expérience de la malle ou de la friandise grâce à l’espace et aux divertissements qu’ils offrent.

– Chrysler fait appel aux propriétaires de Pacifica par l’intermédiaire des médias sociaux, en les encourageant à soumettre des minifourgonnettes décorées et à participer au vote de la communauté.

Chrysler a officiellement nommé son monospace Pacifica « Minifourgonnette officielle de Trunk or Treat » pour Halloween 2024, ce qui, pour certains, pourrait être un choc — Halloween n’est que dans trois semaines. Les activités d’Halloween sont toujours très populaires dans les communautés, et pourquoi ne pas promouvoir la Chrysler Pacifica comme le véhicule idéal pour ces festivités, grâce à ses capacités polyvalentes et à son design spacieux.

Trunk or Treat, un événement au cours duquel les enfants collectent des bonbons dans des coffres de voiture décorés dans un environnement contrôlé, est devenu une alternative de plus en plus populaire à la traditionnelle collecte de bonbons. La Chrysler Pacifica est idéale pour cet événement grâce à ses caractéristiques flexibles. Le système de sièges et de rangement Stow ‘n Go, exclusif à la catégorie, permet aux familles de replier facilement les sièges de la deuxième et de la troisième rangée, offrant ainsi plus de 3 960 litres d’espace intérieur pour transporter et exposer des décorations élaborées. La Pacifica comprend également des bacs de rangement dans le plancher pour ranger de grandes quantités de bonbons, tandis que le système d’aspiration embarqué Stow ‘n Vac assure un nettoyage rapide et facile après l’événement.

Au-delà de son intérieur spacieux, la Chrysler Pacifica rehausse l’expérience d’Halloween grâce à son système Uconnect Theater et à la caméra intérieure FamCAM. Le système Uconnect permet aux familles de visionner des films sur le thème d’Halloween sur les écrans des sièges arrière et offre aux parents un moyen facile de surveiller les enfants pendant les festivités.

Tout au long du mois d’octobre, Chrysler fera appel à sa communauté de propriétaires de Pacifica sur les réseaux sociaux en les encourageant à partager des photos et des vidéos de leurs aménagements de coffre ou de fête. Les propriétaires sont invités à présenter leurs monospaces décorés sur différents thèmes d’Halloween, les propositions les plus créatives étant mises en avant sur les canaux sociaux de Chrysler. La marque a également introduit trois décorations Pacifica à thème — « Movie Parents », « Spooky Parents » et « Fall Parents » — et organisera un sondage sur Instagram où les adeptes pourront voter pour leur décoration préférée.