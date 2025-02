Kia présente l’EV5, une exclusivité canadienne, et bien d’autres choses encore au Salon international de l’auto de 2025

Kia élargit sa gamme de VE avec les EV5, EV6 et EV9 GT au CIAS 2025

Le Kia EV5 fait ses débuts au Canada en tant que tout nouveau VUS électrique compact conçu pour la mobilité urbaine.

Le Kia EV6 rafraîchi et le EV9 GT haute performance offrent un style plus sportif et des performances améliorées.

Kia poursuit sa transition en tant que leader de la mobilité électrifiée, avec un portefeuille croissant de VE et de modèles hybrides. Le Salon international de l’automobile du Canada 2025 met en évidence l’accent mis par Kia sur l’innovation durable, en présentant un mélange de véhicules électriques pratiques, performants et adaptés à la famille.

Kia EV5 2025 : VUS électrique compact

Le tout nouveau Kia EV5 est un petit VUS électrique urbain qui met l’accent sur l’efficacité et la technologie moderne. Avec un intérieur spacieux, un cockpit numérique avancé et un système de batterie optimisé, il établit une nouvelle norme pour les VE compacts.

Kia EV6 et EV9 GT : des VE sportifs et performants

La Kia EV6 redessinée offre une plus grande autonomie et des capacités de recharge plus rapides, tandis que la EV9 GT, axée sur la performance, offre une traction intégrale, ce qui en fait l’un des VUS électriques les plus performants du marché.