Kia prépare un VE phare qui pourrait relancer le nom Stinger ou porter l’appellation EV7

Un nouveau modèle emblématique issu d’un concept guidera la prochaine direction du design des VE de Kia; le nom de production demeure à déterminer.

Kia a présenté en avant-première un VE phare au design Meta Turismo; un lancement sous les noms EV7, EV8 ou comme successeur de la Stinger est envisagé.

Le concept met en lumière l’orientation future du design et de l’expérience utilisateur sous le thème « Opposites United ».

L’expansion de la gamme de VE se poursuit après trois années de ventes mondiales records pour le constructeur coréen.

Kia se prépare à lancer un nouveau véhicule électrique phare, présenté en avant-première par le concept Vision Meta Turismo en décembre dernier, qui pourrait reprendre le nom Stinger ou être commercialisé sous les appellations EV7 ou EV8.

Le constructeur sud-coréen a confirmé le développement de ce futur VE emblématique, conçu pour mettre en valeur l’orientation future de la marque en matière de design, de performances et de technologies. Jochen Paesen, responsable du design avancé chez Kia, a indiqué que le Meta Turismo va bien au-delà d’un simple exercice de style, le qualifiant de « grand projet » et d’étude interne qui s’est finalement retrouvée sur la place publique.

Le concept, dévoilé lors du 80e anniversaire de Kia, rend hommage au grand tourisme longue distance à travers une approche minimaliste axée sur la technologie. Paesen a décrit le véhicule comme une exploration visant à créer un engagement émotionnel avec la performance dans un contexte numérique.

Bien que Kia n’ait pas encore dévoilé les plans de production finaux ni les spécifications techniques, le modèle devrait reprendre de nombreux éléments de design observés sur le Meta Turismo. Les précédents VE de Kia, dont les EV9 et EV6 sont demeurés très proches de leurs concepts de présentation.

La désignation du nouveau modèle n’est pas encore arrêtée. Kia a déposé des marques de commerce pour EV7 et EV8, poursuivant ainsi sa nomenclature numérique de VE allant de EV1 à EV9. Toutefois, le constructeur n’exclut pas de faire revivre l’appellation « Stinger », utilisée pour la dernière fois sur la berline sport à propulsion lancée en 2017. Bien que cela s’écarterait de la tendance actuelle en matière de dénomination, le nom Stinger serait approprié puisqu’il viendrait se mesurer à des modèles comme la Porsche Taycan et la Lucid Air.

La Stinger GT faisait office de modèle emblématique pour la marque, illustrant les ambitions de Kia en matière de design et d’ingénierie grâce à un V6 biturbo, un habitacle luxueux et un comportement routier supérieur aux attentes pour un véhicule de ce gabarit. Le nouveau VE devrait poursuivre cette mission, cette fois, avec une motorisation entièrement électrique.

Le portefeuille électrique de Kia comprend désormais des modèles d’entrée de gamme (EV2), compacts (EV3 et EV4), intermédiaires (EV5 et EV6) et pleine grandeur (EV9), ainsi que des versions « GT » orientées performance pour certains modèles. Le futur véhicule phare s’intégrerait harmonieusement à cette gamme tout en établissant une nouvelle référence en matière de design et d’expérience utilisateur numérique.

Paesen a souligné l’évolution de la perception de la performance, notamment chez les consommateurs habitués aux environnements numériques. Il a précisé que l’objectif de design est d’offrir « moins d’écrans, une expérience plus riche », en mettant l’accent sur les valeurs fondamentales de la marque, exprimées à travers des formes à la fois émotionnelles et fonctionnelles.

Kia n’a pas confirmé d’échéancier pour la version de production de ce nouveau modèle emblématique.

