Kia laisse entrevoir un nouveau concept qui pourrait devenir le successeur électrique de la Stinger

Depuis l’abandon de la Stinger après l’année-modèle 2023, Kia ne propose plus de véritable voiture de performance.

Des rumeurs suggèrent que ce modèle aura un successeur électrique dans les années à venir.

Une vidéo donne un avant-goût d’un nouveau concept qui pourrait bien être ce successeur.

En 2017, Kia a lancé la Stinger, une berline à hayon destinée à montrer au monde ce dont la marque était capable en matière de voitures de performance.

Développée et dessinée par des talents débauchés de chez BMW et Audi par Kia, la Stinger a prouvé que le constructeur était capable de produire bien plus que des berlines, des VUS et des mini-fourgonnettes grand public. La Stinger est restée sur le marché nord-américain pendant six années-modèles, avant d’être retirée après 2023.

Depuis lors, le constructeur ne compte plus de véritable voiture de performance dans sa gamme. En effet, bien que l‘EV6 GT soit certainement impressionnant avec sa puissance de 576 chevaux et qu’il puisse être très amusant à conduire, il s’agit d’une version haute performance d’un multisegment électrique régulier, et non d’une voiture de sport à part entière.

Cela pourrait toutefois bientôt changer, car Kia a indiqué l’année dernière qu’elle envisageait d’ajouter une voiture de performance électrique dédiée à sa gamme.

Peu de détails sur ce projet sont connus pour le moment, mais l’entreprise a publié une courte vidéo plus tôt aujourd’hui montrant un concept qui pourrait facilement s’avérer être ce remplaçant électrique de la Stinger.

D’après ce que l’on peut voir, ce futur modèle présente une ligne de toit élancée, des passages de roues larges et anguleux, des jantes en alliage triangulaires et des feux de jour uniques qui semblent suivre les contours des arches de roues.

L’avant est très pointu, le capot s’intégrant parfaitement au pare-brise incliné. À l’arrière, les feux ressemblent à ceux que l’on trouve sur d’autres modèles de la marque, mais ils sont rejoints par un troisième feu stop vertical en haut de la lunette arrière et un élément vertical similaire au bas du pare-chocs, rappelant les voitures de rallye et de Formule 1.

L’apparence générale du concept n’est pas sans rappeler la prochaine berline électrique à hayon EV4, mais il ne s’agit clairement pas non plus d’une simple version modifiée de celle-ci.

Cela devrait également être vrai sous la carrosserie, le potentiel successeur de la Stinger devant abriter l’architecture électrique de 800 volts des EV6 et EV9 plutôt que le système de 400 volts présent dans les EV4 et EV5. Cela permettrait aux moteurs de délivrer une puissance et un couple plus élevés pendant plus longtemps, ainsi que des vitesses de recharge rapide nettement supérieures.

Il ne serait pas surprenant d’apprendre que cette future voiture de performance de Kia soit basée sur la Hyundai IONIQ 6 N, la berline électrique la plus performante de la société sœur de Kia. À titre indicatif, la nouvelle IONIQ 6 N développe 641 chevaux et 568 lb-pi de couple, lui permettant d’atteindre 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Il est possible que ce modèle devienne un équivalent de l’IONIQ 6 dans la gamme Kia plutôt qu’une voiture de sport dédiée, mais il est encore trop tôt pour le dire.

Heureusement, la plateforme E-GMP sur laquelle repose cette berline (ainsi que l’EV6 de Kia) privilégie la propulsion et est capable de gérer une puissance importante, ce qui devrait rendre même une version plus sage du futur modèle Kia plus engageante à conduire que la plupart des véhicules électriques grand public.

Nous nous attendons à en savoir davantage sur cette future voiture dans les mois à venir.