Kia développe un nouveau EV1 à moins de 30 000 $ US pour élargir sa gamme d’entrée de gamme

Un nouveau VÉ à moins de 40 000 CAD, sous le EV2, s’ajoute à l’offensive électrique de Kia

Kia développe un nouveau modèle électrique sous le EV2, avec un prix cible sous les 40 000 CAD.

Le PDG confirme que le projet est en cours, mais son lancement est prévu vers la fin de la décennie.

Le futur modèle s’inspirera du design minimaliste et reposera sur l’architecture SDV 800 V.

Kia prévoit de lancer un nouveau véhicule électrique dont le prix de départ se situera sous la barre des 30 000 $ US (environ 40 000 CAD), soit en dessous du futur EV2, dans sa gamme grandissante de modèles électriques.

Ce modèle, probablement baptisé EV1, est toujours en développement et devrait voir le jour vers la fin de la décennie. Kia a présenté le concept EV2 lors de son événement EV Day en avril 2025, donnant un avant-goût d’un modèle de production attendu pour 2026. Le EV2 a été dévoilé aux côtés de la berline électrique EV4, de sa version à hayon et de la fourgonnette commerciale PV5.

Le président et chef de la direction de Kia, Ho Sung Song, a confirmé dans une entrevue que l’entreprise travaille activement sur un véhicule électrique plus abordable que l’EV2, qualifiant ce projet de « devoir » à accomplir. Il a précisé que Kia étudie comment atteindre l’objectif de prix de 25 000 € (environ 30 000 $ US/40 000 $ CAD) tout en demeurant compétitif dans ce segment.

Le directeur du design Karim Habib a indiqué que le modèle abordable puise son inspiration dans la marque japonaise Muji, reconnue pour son approche de design épuré et minimaliste. Kia mise également sur sa nouvelle architecture SDV (Software-Defined Vehicle), qui repose sur une plateforme 800V. Celle-ci offre plus de flexibilité en séparant le développement matériel du développement logiciel.

En plus du EV2, Kia prévoit lancer les EV4 et EV5 (ce dernier étant attendu au Canada en 2026) dès 2025. Des versions mises à jour des EV6 et EV9 sont aussi prévues d’ici la fin de la décennie, toutes basées sur la plateforme SDV.

L’existence du EV1 avait été évoquée pour la première fois en septembre 2024, alors que nous rapportions les projets futurs de Kia en matière de véhicules électriques.