Jeep pourrait être poursuivi pour publicité mensongère à propos de ses hybrides 4xe

Jeep dit que ses véhicules branchables peuvent parcourir jusqu’à 34 ou 40 kilomètres en mode électrique.

Plusieurs propriétaires se plaignent que leur modèle 4xe utilise presque constamment le moteur à essence en hiver.

Cela est le résultat d’une décision des ingénieurs de Stellantis.

Un cabinet d’avocats de Seattle examine les plaintes concernant les modèles Jeep Wrangler et Grand Cherokee 4xe déposées par des propriétaires qui estiment avoir été trompés par Stellantis.

Le problème vient du fait que la société fait la publicité de ces deux modèles hybrides rechargeables comme ayant une autonomie en tout électrique de 34 ou 40 kilomètres.

Selon Jeep, cela devrait suffire aux conducteurs pour effectuer la plupart de leurs déplacements en ville sans consommer une goutte de carburant.

De nombreux propriétaires ont maintenant constaté que si cette affirmation est vraie en été, elle ne s’applique pas aux mois plus froids de l’année.

Tous ceux qui achètent un véhicule électrique ou rechargeable doivent savoir que l’autonomie électrique sera considérablement réduite par temps froid, mais ce n’est pas exactement le problème ici.

En effet, si les propriétaires de Jeep se plaignent que leur véhicule fonctionne presque exclusivement à l’essence pendant les mois les plus froids de l’année, le problème n’est pas dû à un manque d’autonomie.

En fait, même lorsque les conducteurs rechargent complètement la batterie de leur véhicule avant de quitter leur domicile, il se peut qu’ils ne soient pas en mesure de rouler uniquement à l’électricité, même sur une courte distance.

Cela est dû à une décision de programmation prise par les ingénieurs de Stellantis en réponse à un problème du moteur à essence qui peut être provoqué par des changements rapides de température.

Dans tout moteur à essence, les joints et les garnitures subissent des cycles rapides de contraction et d’expansion lorsque le moteur se réchauffe et se refroidit en hiver. Une petite quantité d’essence peut ainsi se retrouver dans le carter d’huile, où elle s’évapore lorsque le moteur est suffisamment chaud lors du prochain trajet.

Si cette essence ne s’évapore pas, elle peut diluer l’huile, ce qui peut entraîner de graves dommages au moteur en raison d’un manque de lubrification.

Comme les véhicules hybrides rechargeables ne font normalement tourner leur moteur à combustion que pendant de courtes périodes, ils ne sont pas toujours en mesure d’évaporer l’essence qui se retrouve dans l’huile, surtout lorsqu’il fait froid dehors.

C’est pourquoi les ingénieurs de Stellantis ont créé un mode appelé FORM (Fuel and Oil Refresh Mode) dans le module de commande du groupe motopropulseur 4xe, qui fait tourner le moteur à combustion pendant une période donnée après chaque démarrage.

Cependant, contrairement à la plupart des autres PHEV, ce mode laisse le moteur tourner pendant si longtemps qu’il est presque impossible pour de nombreux propriétaires de rouler uniquement à l’électricité pendant leur trajet quotidien, et ce durant plusieurs mois.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les modèles 4xe sont nettement plus dispendieux à l’achat que leurs homologues à essence, le Grand Cherokee 4xe commençant à 77 390 $, contre 53 740 $ pour le Grand Cherokee ordinaire.

Si le cabinet d’avocats décide qu’il y a matière à litige, Stellantis pourrait être poursuivie pour publicité mensongère dans un avenir proche.

Source : Keller Rohrback