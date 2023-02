J.D.Power publie son étude annuelle sur la fiabilité; Lexus de retour au sommet

La moyenne de l’industrie s’est améliorée.

Lexus est la marque la plus fiable selon l’étude.

Kia trône au sommet des marques génériques.

L’étude sur la fiabilité des véhicules de l’organisme américain J.D. Power a été publiée cette semaine. Et pour 2023, Lexus est de retour au sommet (133 PP100), tout juste devant Genesis (144 PP100) qui continue de surprendre malgré le fait que la marque n’a même pas dix ans d’âge. Au troisième rang de l’étude, on retrouve Kia (152 PP100), le constructeur générique le mieux coté en 2023.

Rappelons que l’étude se penche sur plusieurs aspects des véhicules âgés de trois ans. Les modèles concernés sont donc de l’année-modèle 2020 dans ce cas-ci. La recherche de J.D. Power examine les performances actuelles des véhicules en termes de qualité, de remplacement des composants et d’attrait et aide les constructeurs automobiles à concevoir et à construire de meilleurs véhicules pour qu’ils résistent à l’épreuve du temps et favorisent une valeur de revente plus élevée.

L’an dernier, l’étude de fiabilité a été révisée pour inclure les fonctionnalités et les technologies disponibles dans les véhicules actuels. Le personnel de J.D. Power examine désormais 184 problèmes dispersés à travers neuf catégories de troubles : climat, aide à la conduite, expérience de conduite, extérieur, fonctionnalités/contrôles/affichages, infodivertissement, intérieur, groupe motopropulseur et sièges.

Les conclusions de l’étude 2023 sont positives, l’industrie automobile qui a enregistré une moyenne de 186 PP100 (Problèmes Par 100 véhicules), une amélioration de 6 PP100 par rapport à l’an dernier. L’organisme a également noté que les constructeurs génériques ont progressé le plus avec un résultat moyen de 182 PP100, un gain de 8 depuis l’an dernier. Les marques luxueuses, quant à elles, ont plutôt enregistré une moyenne de 205 PP100, une amélioration de 23 PP100. Comme le remarque J.D. Power, cet écart entre les constructeurs populaires et ceux du segment luxueux est attribuable au contenu technologique plus élevé dans les modèles haut de gamme, ce qui « augmente la complexité et la probabilité inhérente de problèmes supplémentaires », aux yeux de la firme américaine.

Les systèmes d’infodivertissement trônent au sommet des problèmes les plus souvent cités avec une moyenne de 49,9 PP100. Parmi les troubles répertoriés dans ce groupe, la reconnaissance vocale (7,2 PP100), la connectivité des systèmes Apple CarPlay et Android Auto (5,5 PP100) et la connectivité du système Bluetooth (4,0 PP100) ne sont que quelques-uns des problèmes mis en lumière par l’étude.

Le géant Toyota peut également se targuer d’avoir les deux véhicules les plus fiables de l’étude 2023, le Toyota C-HR et le Lexus RX qui enregistrent chacun une moyenne de 111 PP100.

Du côté des améliorations dignes de mention, il y a Ram (avec 77 PP100 de moins qu’en 2022), Volvo (avec une amélioration de 41 PP100) et Nissan (avec une amélioration de 35 PP100).

J.D. Power a également permis à Tesla de faire partie de l’étude pour la première fois, ce qui explique sa présence dans la liste avec une moyenne de 242 PP100, bien en-deçà de la moyenne de l’industrie de 186 PP100. Toutefois, le fait que le constructeur purement électrique ne permet pas à J.D. Power d’accéder aux informations sur les propriétaires dans les États où cette permission est requise par la loi, les véhicules Tesla ne peuvent pas être récompensés.

Finalement, il faut aussi parler des perdants de cette étude. Land Rover est bon dernier avec une moyenne de 273 PP100, suivi par Lincoln avec 259 PP100 et Audi avec 252 PP100.