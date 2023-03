Il est maintenant possible de charger n’importe quel VÉ sur le réseau de Tesla aux États-Unis

Tesla a ouvert quelques locations dans les États de New York et de Californie hier.

Ces Superchargers sont équipés d’un « Magic Dock » compatible avec le standard CCS1.

Les conducteurs peuvent s’abonner pour 12,99$ par mois pour profiter de taux plus bas par kW.

Après en avoir parlé pendant longtemps, Tesla a finalement ouvert son réseau de Superchargeurs aux autres VÉ aux États-Unis, du moins dans certains endroits.

La société a annoncé hier que les conducteurs de New York et de Californie pourront trouver quelques Superchargeurs compatibles CCS1 sur l’application Tesla.

Les États-Unis deviennent ainsi le 17e marché où tout conducteur de VÉ peut utiliser le réseau Tesla, après 15 pays européens et l’Australie.

Contrairement à ces autres marchés, le déploiement de la recharge compatible a nécessité plus que des modifications logicielles puisque chaque véhicule Tesla vendu en Amérique du Nord est équipé d’un connecteur de recharge propriétaire alors que ceux vendus ailleurs dans le monde disposent d’un connecteur CCS standard.

Cela signifie que les stations américaines devront être équipées de ce que la société appelle un « Magic Dock », compatible avec les connecteurs de charge CCS1 utilisés sur tous les nouveaux véhicules électriques commercialisés.

Cette opération pourrait prendre un certain temps, mais le processus pourrait être accéléré si le gouvernement américain base ses incitatifs aux entreprises sur le nombre de stations compatibles dans le pays.

Pour utiliser ces stations, les conducteurs de véhicules électriques concurrents devront utiliser l’application Tesla et ils devraient payer des tarifs plus élevés que les conducteurs de Tesla.

En parlant de prix, les informations préliminaires montrent qu’il y aura deux options pour les conducteurs de VÉ en fonction de l’utilisation qu’ils comptent faire du réseau.

Ceux qui ne prévoient d’utiliser les Superchargers qu’occasionnellement pourront choisir de payer par kW, tandis que ceux qui utiliseront le réseau plus fréquemment pourront choisir de prendre un abonnement qui coûtera 12,99 dollars par mois et leur donnera accès à des tarifs par kW plus bas, avec une différence pouvant aller jusqu’à 0,12 dollar par kWh.

Tesla affirme qu’elle étudiera l’effet des utilisateurs non Tesla sur son réseau avant de décider où et comment ajouter des stations compatibles aux États-Unis.

Si le programme s’avère concluant, le constructeur automobile pourrait alors se tourner vers le Canada comme prochain marché où ouvrir ses Superchargers.

Source : InsideEvs