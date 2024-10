Hyundai dévoile le concept INITIUM Hydrogen FCEV, dont le lancement est prévu en 2025

– Le concept INITIUM de Hyundai vise une autonomie de plus de 650 km et une puissance de 150 kW.

– Présentant « l’art de l’acier », INITIUM met l’accent sur la durabilité et un design axé sur le client.

– INITIUM est présenté au Salon de l’auto de Los Angeles et à l’Auto Guangzhou avant une sortie prévue en 2025.

Hyundai a dévoilé son concept de véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) à hydrogène INITIUM, démontrant ainsi son investissement continu dans la mobilité par l’hydrogène. Dévoilé au Hyundai Motorstudio Goyang, le concept INITIUM présente le dernier langage de conception « Art of Steel » de Hyundai.

Avec une autonomie prévue de plus de 650 km avec un seul plein et une puissance maximale du moteur de 150 kW, le concept INITIUM donne un aperçu du futur modèle de production que Hyundai prévoit de lancer au début de l’année 2025. Conçu dans un souci d’efficacité, INITIUM est équipé de roues aérodynamiques et de pneus à faible résistance au roulement, qui complètent son alimentation à l’hydrogène pour maximiser l’autonomie et maintenir un haut niveau de stabilité de conduite.

Le nouveau langage stylistique de Hyundai, « Art of Steel », est également présenté pour la première fois à travers le concept INITIUM, soulignant la flexibilité et la formabilité de l’acier dans le design automobile. L’esthétique du VUS intègre des éléments pratiques, notamment une galerie de toit robuste et des jantes de 21 pouces. Selon Hyundai, l’INITIUM associe des éléments structurels robustes à un design sophistiqué, ainsi qu’à un système d’éclairage distinctif et à l’emblème de la marque HTWO.

L’intérieur de l’INITIUM offre confort et espace grâce à sa large carrosserie et aux grandes ouvertures des portes arrière. Ses sièges arrière ont un angle d’inclinaison adapté aux longs trajets. Pour les conducteurs de FCEV, Hyundai a intégré un planificateur d’itinéraire capable de localiser les stations d’approvisionnement en hydrogène et d’estimer les temps d’attente, ce qui simplifie l’un des principaux défis des véhicules à hydrogène.

Pour améliorer encore l’utilité du véhicule, la technologie V2L (Vehicle-to-Load) de l’INITIUM permet d’alimenter des appareils électroniques externes à l’aide de sa pile à hydrogène. Conçu pour être flexible, le système est compatible avec les prises domestiques standard de 220 V.

Hyundai a positionné INITIUM dans le cadre de son parcours de 27 ans dans le développement de piles à combustible à hydrogène, y compris des projets antérieurs tels que le projet Mercury et le projet Polaris. En 2018, Hyundai est devenu le premier constructeur automobile à produire en masse des FCEV à hydrogène.

Le Hyundai INITIUM Hydrogen FCEV Concept sera présenté en novembre au salon de l’automobile de Los Angeles et à l’Auto Guangzhou.