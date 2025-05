Honda réduit ses investissements dans les véhicules électriques et recentre sa stratégie mondiale sur les hybrides

Honda ajuste sa stratégie mondiale d’électrification en misant davantage sur les hybrides et en reportant certains investissements dans les véhicules électriques (VE), en réponse à l’évolution de la demande.

Honda révise à la baisse son objectif de ventes de VE pour 2030 et mise sur les technologies hybrides de nouvelle génération.

Treize nouveaux modèles hybrides (HEV) seront lancés mondialement à partir de 2027.

Réduction de 3 000 milliards de yens des investissements prévus pour les VE ; le projet de chaîne de valeur canadienne pour les VE est repoussé.

Le 20 mai, Honda Motor Co. a présenté une réorientation importante de sa stratégie automobile mondiale. Le constructeur japonais réduit ses investissements dans les VE et fait des véhicules hybrides l’axe principal de sa feuille de route à court terme. Cette décision reflète l’incertitude croissante du marché mondial des VE ainsi que des changements réglementaires et commerciaux.

Lors d’un point de presse, le PDG mondial de Honda, Toshihiro Mibe, a indiqué que la part de ventes de VE d’ici 2030 sera inférieure à la cible initiale de 30 %. Parallèlement, Honda mise fortement sur les hybrides (HEV), avec un objectif de ventes fixé à 2,2 millions d’unités d’ici la fin de la décennie. Le total des ventes mondiales d’automobiles de Honda devrait dépasser 3,6 millions d’unités à la même échéance.

Deux grands axes stratégiques guident la démarche de Honda : améliorer la compétitivité de ses VE et HEV grâce à des technologies intelligentes de nouvelle génération, et revoir son portefeuille de groupes motopropulseurs pour soutenir l’adoption de véhicules électrifiés.

Au cœur de cette stratégie technologique se trouve le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Honda prévoit lancer à partir de 2027 une technologie de nouvelle génération capable d’assister les trajets complets, y compris dans les intersections urbaines, sur des modèles clés en Amérique du Nord et au Japon.

Honda travaille aussi à l’optimisation de sa motorisation hybride e:HEV. L’objectif est d’en améliorer l’efficacité énergétique de 10 % par rapport aux systèmes actuels, tout en réduisant les coûts de production de plus de 50 % par rapport à 2018, notamment grâce à des pièces standardisées, une meilleure efficacité manufacturière et des partenariats avec les fournisseurs.

Pour répondre à la forte demande nord-américaine de véhicules plus spacieux, Honda développera un groupe motopropulseur hybride haute performance adapté au remorquage et au transport de charge, dont l’arrivée est prévue au cours de la deuxième moitié des années 2020. En tout, 13 modèles HEV de nouvelle génération seront lancés dans le monde à compter de 2027.

Par ailleurs, Honda reporte certains projets liés aux VE, dont celui d’implanter une chaîne de valeur complète pour les véhicules électriques au Canada. Néanmoins, le constructeur réaffirme son engagement à long terme envers la mobilité électrique. Les premiers modèles de sa nouvelle gamme de VE Honda 0 Series devraient arriver en 2026, intégrant des fonctions avancées comme l’architecture électronique centralisée et le système d’exploitation ASIMO OS.

Pour composer avec l’incertitude du marché, Honda adoptera un système de production mixte capable d’assembler à la fois des VE et des HEV de manière flexible. L’entreprise renforcera également ses chaînes d’approvisionnement locales dans le cadre de sa stratégie bien établie de « production locale pour la consommation locale ».

Sur le plan financier, Honda réduira de 3 000 milliards de yens ses investissements en électrification initialement prévus à 10 000 milliards de yens d’ici l’exercice 2031, une décision motivée par le ralentissement du marché des VE et le besoin d’améliorer l’efficacité des coûts.