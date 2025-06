Honda met fin aux ventes de la Civic Type R en Europe avec une édition limitée à 40 unités

Selon l’information que nous détenons depuis un certain temps, l’année-modèle 2026 marquera également la fin de la Civic Type R au Canada.

Honda souligne la fin des ventes de la Civic Type R en Europe avec la sortie d’une version « Ultimate Edition » produite à seulement 40 exemplaires pour l’ensemble du continent. Cette annonce précède le retrait officiel du modèle du marché européen prévu pour 2026.

L’édition spéciale se distingue par une finition extérieure en blanc Championship, des décalques rouges sur le capot et les flancs, un toit noir peint et divers éléments en fibre de carbone, comme l’aileron arrière et les seuils de porte. L’intérieur reprend le thème en fibre de carbone au niveau de la console centrale, tandis qu’un éclairage d’ambiance met en valeur le repose-pieds, les porte-gobelets, les garnitures de porte et plus encore. En ouvrant les portières avant, un projecteur affiche le logo Type R au sol.

Chaque unité est livrée avec un coffret commémoratif incluant un emblème numéroté (de 1 à 40), un porte-clés en fibre de carbone, des tapis de sol exclusifs et une housse de voiture aux couleurs Type R.

Honda n’a pas confirmé de modifications techniques majeures à la motorisation, soulignant plutôt que cette édition spéciale rend hommage à près de 30 ans d’histoire du modèle en Europe. Hannah Swift, responsable de la stratégie et des produits chez Honda Motor Europe, a expliqué que la marque adapte sa gamme pour répondre aux nouvelles exigences environnementales du continent.

Lancée au Japon en 1997, la Civic Type R s’est rapidement exportée à l’échelle mondiale, bâtissant une solide réputation de performance pour une voiture à traction avant. Elle détient des records de piste sur des circuits prestigieux comme le Nürburgring Nordschleife, le Hungaroring et Silverstone. Elle a également joué un rôle clé dans les championnats WTCC et WTCR, remportant plusieurs titres pilotes et équipes.

Si la Type R quitte l’Europe, Honda a confirmé que le modèle restera offert ailleurs dans le monde. Le Canada et les États-Unis continueront à proposer la Civic Type R et l’Acura Integra Type S, mais pour combien de temps encore, rien n’est certain. En Europe, Honda prévoit introduire de nouveaux modèles hybrides comme la future Prelude pour se conformer aux politiques environnementales régionales.