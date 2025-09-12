Honda lance la N-One e :, une voiture électrique kei avec 295 km d’autonomie au Japon

Honda présente la minivoiture entièrement électrique N-One e : au Japon, proposée à moins de 20 000 $ US

Honda lance la minivoiture N-One e : au Japon avec une autonomie de 295 km et un prix de départ de 2,7 M¥.

Le nouveau véhicule électrique partage sa technologie avec les futurs modèles de la série Honda 0 fabriqués en Ohio.

La kei car affronte la Nissan Sakura et la Mitsubishi eK X VE sur le marché émergent des mini-EV au Japon.

Honda Motor Co. a dévoilé la N-One e :, une voiture électrique kei attrayante et polyvalente. L’objectif de la N-One est simple : aider Honda à augmenter ses ventes de véhicules électriques au Japon et à soutenir le déploiement mondial de sa gamme 0 Series.

Ce modèle compact, offert à partir d’environ 2,7 millions de yens (25 500 $ CA), propose une autonomie WLTP de 295 kilomètres. Une batterie de 30 kWh et un moteur de 47 kW (63 ch) propulsent la voiture, qui peut être entièrement rechargée en environ 4,5 heures à l’aide d’un chargeur CA. Un chargeur rapide CC permet de récupérer 80 % de la charge en environ 30 minutes.

La N-One e : introduit également la conduite à une pédale et peut fournir jusqu’à 1 500 watts de puissance externe. Les versions supérieures ajoutent un écran tactile de 9 pouces et un volant gainé de cuir, tandis que tous les modèles incluent des dispositifs de sécurité active tels que l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les feux de route automatiques.

Les dirigeants ont affirmé que ce véhicule jouera un rôle central dans le plan de Honda visant à devenir le premier vendeur de véhicules électriques au Japon. « Nous voulons que les gens pensent ‘Honda égale véhicule électrique’ », a déclaré Hideo Kawasaka, directeur général des opérations automobiles domestiques. L’ingénieur en chef Hidetomo Horita a ajouté que des technologies comme la commande à une pédale développées pour cette minivoiture seront reprises dans les véhicules électriques de la série 0, dont la production doit commencer l’an prochain en Ohio.

Honda vise à éliminer progressivement les moteurs à combustion interne dans le monde entier d’ici 2040, mais ses prévisions de ventes de véhicules électriques à court terme ont été revues à la baisse. En mai, le PDG Toshihiro Mibe a indiqué que l’entreprise prévoit désormais vendre entre 700 000 et 750 000 véhicules électriques d’ici 2030, contre un objectif précédent de 2 millions d’unités.

Les kei cars représentent environ le tiers des ventes de véhicules au Japon, et la série N à essence de Honda est la gamme de modèles la plus vendue du pays. Le constructeur a vendu 3 600 unités de la N-Van e :, son premier véhicule électrique kei, jusqu’en juillet. Les concurrents Nissan et Mitsubishi dominent actuellement le segment des mini-VE au Japon, Nissan ayant livré 9 906 modèles Sakura sur la même période.