Honda et Acura élargissent leur programme de véhicules d’occasion certifiés pour inclure des modèles plus âgés

Le programme élargi couvre les véhicules jusqu’à 10 ans avec garantie, inspection et rapport d’historique.

Honda Canada certifie désormais les véhicules âgés jusqu’à 10 ans grâce à son nouveau programme « Véhicules d’occasion approuvés ».

Le programme comprend une inspection, une garantie de 180 jours ou 12 000 km, un rapport CARFAX et une politique d’échange.

L’initiative vise les Canadiens soucieux de leur budget via les concessionnaires Honda et Acura à travers le pays.

Honda Canada vient d’élargir son offre de véhicules d’occasion certifiés en lançant le programme « Véhicules d’occasion approuvés », qui rend admissibles les modèles Honda et Acura âgés jusqu’à 10 ans. Ce nouveau programme devient ainsi l’un des plus complets parmi les certifications soutenues par un constructeur au pays.

Offert dans tous les concessionnaires Honda et Acura du Canada, ce programme donne accès à un inventaire élargi de véhicules d’occasion couvrant cinq catégories : VUS, voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules hybrides. Chaque véhicule d’occasion approuvé est soumis à une inspection rigoureuse effectuée par des techniciens formés par Honda et Acura, puis remis en état avec des pièces d’origine.

Tous les véhicules admissibles reçoivent une garantie limitée sur le groupe motopropulseur de 180 jours ou 12 000 kilomètres à partir de la date d’achat. S’ajoutent un rapport d’historique CARFAX Canada portant la mention « Certifié », une politique d’échange de sept jours ou 1 000 kilomètres, ainsi que l’accès à des taux de financement exclusifs chez les concessionnaires participants.

Ce nouveau niveau de certification a été conçu pour répondre aux besoins des acheteurs canadiens à la recherche d’options abordables et fiables — notamment les premiers acheteurs et ceux ayant un budget serré. En certifiant des véhicules plus âgés, Honda Canada augmente l’offre d’inventaire tout en maintenant ses standards élevés de qualité et de tranquillité d’esprit.

Le programme véhicules d’occasion approuvés vient compléter la gamme actuelle des véhicules d’occasion certifiés (CPO) de Honda, qui couvre les modèles âgés jusqu’à cinq ans ou ayant parcouru un maximum de 150 000 kilomètres. Les véhicules CPO bénéficient d’une garantie sur le groupe motopropulseur de 7 ans ou 160 000 kilomètres à partir de la date de mise en service initiale. En comparaison, la nouvelle catégorie s’adresse aux véhicules âgés de six à dix ans, sans limite de kilométrage, avec une garantie plus courte qui débute à l’achat.

Le lancement de ce programme n’est pas anodin : la guerre tarifaire en cours risque de faire grimper le prix des véhicules neufs tout en modifiant la valeur des modèles d’occasion. Dans ce contexte, une initiative comme celle-ci rassurera les acheteurs désireux d’acquérir un véhicule plus âgé avec confiance.