Honda ajoutera un VUS à l’hydrogène basé sur le CR-V en 2024

Ce modèle sera fabriqué au Performance Manufacturing Center en Ohio.

Il s’agira du premier véhicule à l’hydrogène qui pourra aussi être chargé comme un VÉ.

L’hydrogène pourrait servir à réduire les temps d’arrêts sur de longs parcours.

Honda a annoncé qu’il commencera la production d’un VUS à hydrogène basé sur l’actuel CR-V aux États-Unis en 2024.

Ce véhicule pourrait être un modèle distinct, mais le constructeur automobile donne l’impression qu’il s’agira d’une nouvelle version du CR-V arrivé sur le marché pour l’année-modèle 2023.

En effet, Honda affirme que cette version apportera les caractéristiques du VÉ à la famille CR-V, ce qui signifie probablement que la plupart des changements se trouveront sous le capot.

Pour propulser ce nouveau VUS, Honda a développé un nouveau groupe motopropulseur qui combine une pile à combustible à hydrogène et une batterie de VÉ ordinaire afin de permettre de rouler là où il n’y a pas de stations de remplissage d’hydrogène.

L’infrastructure nécessaire pour fournir de l’hydrogène aux conducteurs étant très coûteuse, seules quelques régions d’Amérique du Nord disposent d’un réseau de stations-service.

Cela signifie que les véhicules strictement à pile à combustible sont limités dans leurs déplacements, un problème que le constructeur automobile veut résoudre avec ce nouveau modèle.

En effet, Honda souhaite que les conducteurs rechargent la batterie comme ils le feraient avec des véhicules électriques ordinaires lorsqu’ils se déplacent en ville et qu’ils utilisent les stations de ravitaillement en hydrogène lors de longs trajets sur l’autoroute.

C’est un avantage, car faire le plein d’hydrogène est similaire à faire le plein d’essence, ce qui signifie que les conducteurs n’auront pas à faire de multiples arrêts de près de 40 minutes pour charger la batterie sur les longs trajets.

Même avec ce nouveau groupe motopropulseur, Honda ne s’attend pas à vendre d’énormes quantités du CR-V à hydrogène, car elle a confié son assemblage au Performance Manufacturing Center de l’Ohio.

Ce centre est une petite usine utilisée pour les productions à petite échelle et les véhicules exclusifs tels que l’Acura NSX et certaines voitures de course Honda.

Cette annonce montre que le constructeur automobile croit toujours que l’hydrogène jouera un rôle dans son objectif d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2040.

De plus amples détails seront publiés dans les mois précédant l’introduction de ce modèle, qui devrait avoir lieu en 2024.