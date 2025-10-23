Goodyear lance un pneu tout-terrain dédié aux camionnettes électriques

Le Wrangler ElectricDrive AT mise sur la technologie SoundComfort et la certification hivernale pour les F-150 Lightning et Rivian

Premier pneu tout-terrain de Goodyear conçu expressément pour les camionnettes électriques

Le ElectricDrive AT réduit le bruit et répond au couple élevé propre aux véhicules électriques

Deux autres modèles tout-terrain lancés simultanément pour les VUS et véhicules de travail à essence

Goodyear a dévoilé son tout premier pneu tout-terrain conçu spécialement pour les camionnettes et VUS électriques. Le Wrangler ElectricDrive AT cible des modèles comme le Ford F-150 Lightning, le Rivian R1T et le Rivian R1S, répondant aux exigences uniques de performance des véhicules électriques à batterie dans des conditions hors route.

Technologie SoundComfort et certification hivernale

Le ElectricDrive AT intègre la technologie SoundComfort de Goodyear, qui vise à réduire le bruit à l’intérieur du véhicule — un facteur crucial pour les véhicules électriques, où l’absence de moteur à combustion rend le son des pneus plus perceptible. Ce pneu est également certifié 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) pour une performance optimale en conditions hivernales rigoureuses, et il est assorti d’une garantie de durée de vie limitée de 80 000 kilomètres.

Les véhicules électriques génèrent un couple instantané et affichent un poids à vide nettement supérieur à celui des modèles à essence en raison de leurs batteries massives. Ces caractéristiques imposent des contraintes structurelles et thermiques différentes sur les pneus, particulièrement dans les applications tout-terrain où la traction hors route accentue les défis d’ingénierie.

Deux autres pneus tout-terrain lancés en parallèle

Goodyear a également présenté deux pneus tout-terrain traditionnels en même temps que le ElectricDrive AT.

Le Wrangler Outbound AT s’adresse aux VUS d’aventure, notamment le GMC Yukon, le Ford F-150, le Jeep Grand Cherokee et le Toyota 4Runner. Il offre un renforcement en Kevlar DuPont et une garantie de 105 000 kilomètres (65 000 milles).

Le Wrangler Workhorse AT 2 vise quant à lui les véhicules commerciaux, comme les Ford F-Series, Ram ProMaster et Chevrolet Tahoe. Il propose la certification 3PMSF sur toutes les dimensions offertes et une garantie de 90 000 kilomètres.

« Cette nouvelle gamme tout-terrain haut de gamme reflète notre volonté d’offrir des solutions de pointe pour tous les types de trajets — des chantiers aux sentiers de l’arrière-pays, jusqu’à la flotte croissante de véhicules électriques », a déclaré Jonathan Thomas, directeur de la stratégie et des catégories chez Goodyear.

Disponibilité au Canada

Les trois modèles sont disponibles dès maintenant au Canada, dans le réseau de vente au détail de Goodyear et chez les détaillants agréés. Chacun bénéficie de la Garantie de satisfaction de 60 jours de l’entreprise.