Genesis ouvrira un centre de design en Californie

Le manufacturier automobile coréen ouvrira un nouveau centre de design en Californie.

Dans le cadre d’un événement organisé par Genesis au cours duquel EcoloAuto a pu apercevoir de près le nouveau GV70 2026, la marque a aussi annoncé qu’elle ouvrira un centre de design à Los Angeles en Californie.

L’ouverture est prévue pour le premier trimestre de l’année 2025 et coïncidera avec le 10e anniversaire de la marque coréenne de véhicules de luxe.

Pour Luc Donckerwolke, chef du bureau créatif de Genesis, El Segundo est la ville toute désignée pour y établir une telle infrastructure en raison du volet artistique et de l’importance de la culture automobile dans le comté de Los Angeles.

Le centre de design réunira 45 employés sur un site de 7432 mètres carrés.

Dans ce nouveau centre de design de Genesis, on retrouvera notamment un atelier d’argile, un laboratoire numérique, une bibliothèque et un lieu où seront étudiés et mis de l’avant les couleurs et matériaux de finition.

Avec ce nouveau centre de design, Genesis entend conserver l’héritage coréen avec un salon de thé et des jardins extérieurs.