Galerie photo : Les excentricités automobiles à ne pas manquer au salon de l’auto de New York 2026

En plus des véhicules neufs et des exotiques, les visiteurs du salon de l’auto de New York 2026 peuvent aussi admirer une large sélection de véhicules de collection ou de voitures modifiées, les dernières occupant un large espace au sous-sol du Javits Convention center.

Voici donc les véhicules uniques à ne pas manquer lors de ce salon, qui se tient du 3 au 12 avril 2026.

Voitures anciennes en état d’origine

1935 Auburn Supercharged | Photo: Anthony Lemonde 1937 Cord 812 | Photo: Anthony Lemonde 1933 Pierce Arrow | Photo: Anthony Lemonde 1977 International Scout | Photo: Anthony Lemonde Ford Country Squire 1972 et Pontiac GTO 1964 | Photo: Anthony Lemonde 1957 Chevrolet Bel Air | Photo: Anthony Lemonde 1968 Ford F100 | Photo: Anthony Lemonde 1974 Ford Capri | Photo: Anthony Lemonde Ford Model T fire chief | Photo: Anthony Lemonde Fiat 500 1960 | Photo: Anthony Lemonde Range Rover Mk1 | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Impala 1958 | Photo: Anthony Lemonde

Quelques voitures anciennes sont présentes au salon de New York cette année, incluant une Impala 1958 au kiosque Chevrolet et trois voitures de luxe des années 30 dans le hall principal.

Le Honda Fastport

Le seul véhicule neuf de Honda exposé au salon est le Fastport, un quadricycle électrifié destinée à la livraison urbaine.

Les concepts

Concept Hyundai Boulder | Photo: Anthony Lemonde 2025 Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept | Photo: Anthony Lemonde Toyota Camry GT-S concept | Photo: Anthony Lemonde Toyota bZ Time Attack concept | Photo: Anthony Lemonde Genesis G90 Wingback concept | Photo: Anthony Lemonde Chrysler Pacifica Grizzly Peak concept | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Elantra N TCR IMSA race car | Photo: Anthony Lemonde Subaru Brataroo 9500 Turbo | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Corvette CX Concept | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Corvette CX.R Concept | Photo: Anthony Lemonde Ford Bronco Raptor 4600 | Photo: Anthony Lemonde

Chevrolet présente des concepts de Corvette, Genesis a amené la Wingback, Toyota donne un aperçu de deux véhicules prêts pour la course et Hyundai offre une vision d’avenir sur sa future camionnette à châssis en échelle.

Les véhicules d’overlanding

Toyota Land Cruiser J80 overlanding | Photo: Anthony Lemonde Range Rover Mk1 | Photo: Anthony Lemonde 2026 Toyota Tacoma overlanding | Photo: Anthony Lemonde Subaru Outback Mk3 Overlanding | Photo: Anthony Lemonde Toyota 4Runner Overlanding | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Palisade overlanding | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Tucson overlanding | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Santa Fe overlanding | Photo: Anthony Lemonde Kia Seltos overlanding | Photo: Anthony Lemonde

Tout comme au salon de l’auto de Montréal en janvier, les véhicules préparés pour l’overlanding, cet à dire l’aventure et le camping hors des sentiers battus, sont présents en force au salon de New York en 2026.

Les éditions America 250 de Stellantis

2026 marque le 250e anniversaire de la signature de la déclaration d’indépendance et par le fait même, la création des États-Unis d’Amérique. Cela n’est pas passé inaperçu chez Stellantis, qui a concocté des éditions spéciales revêtues de bleu, blanc et rouge de ces Ram 1500, Jeep Wrangler et Dodge Durango.

Les Robots de Hyundai

En plus des voitures, Hyundai participe à la conception de robots très avancés depuis son acquisition de Boston Dynamics en 2021, ce qui explique la présence de trois exemplaires de Spot, un robot vaguement canin que l’on a pu voir sous différentes formes au cours des dix dernières années.

Les voitures JDM modifiées

Nissan GT-R R34, Honda NSX et Honda Civic Type R FD2 | Photo: Anthony Lemonde Toyota Supra Mk4 et Mk5 | Photo: Anthony Lemonde Honda NSX Mk1 | Photo: Anthony Lemonde Nissan GT-R R34 | Photo: Anthony Lemonde 2004 Subaru Impreza WRX STI | Photo: Anthony Lemonde Tommykaira ZZ | Photo: Anthony Lemonde 2000 Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen | Photo: Anthony Lemonde Honda Legend Mk2 | Photo: Anthony Lemonde Acura TLX Type S Marlboro | Photo: Anthony Lemonde Subaru Impreza WRX Mk1 | Photo: Anthony Lemonde Mazda RX8 et RX7 Mk1 | Photo: Anthony Lemonde 1972 Datsun 510 | Photo: Anthony Lemonde Toyota Corolla E70 | Photo: Anthony Lemonde 1971 Toyota Corona Mk2 | Photo: Anthony Lemonde 1997 Nissan Skyline GT-R R33 | Photo: Anthony Lemonde Nissan GT-R R35 | Photo: Anthony Lemonde 1997 Nissan Stagea | Photo: Anthony Lemonde Mitsubishi Lancer EVO VIII et Mitsubishi GTO | Photo: Anthony Lemonde Toyota Corolla AE86 | Photo: Anthony Lemonde Nissan Silvia S13 | Photo: Anthony Lemonde Nissan 240SX S13 | Photo: Anthony Lemonde

Les amateurs de voitures japonaises modifiées sont servis cette année, puisque la vaste majorité des véhicules exposés au sous-sol du Javits Convention Center s’inscrivent dans cette catégorie.

Les autres véhicules modifiés

BMW E36, E39, E46 et E30 | Photo: Anthony Lemonde 2007 Mini Cooper Mashh-it | Photo: Anthony Lemonde International Metro Van | Photo: Anthony Lemonde Rossion Q1 | Photo: Anthony Lemonde 2000 Qvale Mangusta | Photo: Anthony Lemonde 1934 Pontiac Rat Rod | Photo: Anthony Lemonde 1934 Pontiac Rat Rod | Photo: Anthony Lemonde 1934 Pontiac Rat Rod | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Monte Carlo 1972 lowrider et Chevrolet Caprice 1976 lowrider | Photo: Anthony Lemonde Geo Tracker lowrider | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Camaro Monsters Inc et Flash McQueen | Photo: Anthony Lemonde 2015 Dodge Charger| Photo: Anthony Lemonde Ford Cabover| Photo: Anthony Lemonde Rat Rod | Photo: Anthony Lemonde

Bien sûr, des véhicules modifiés d’autres provenances sont aussi mis à l’honneur.

Les voitures de Police

Plymouth Fury 1972 et Grand Fury 1986 Police | Photo: Anthony Lemonde 1985 Chevrolet Caprice Transit police | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Caprice 1996 et Ford Crown Victoria 2008 NYPD | Photo: Anthony Lemonde Chevrolet Blazer EV NYPD | Photo: Anthony Lemonde

Une exposition intéressante présente l’évolution des véhicules de police de la ville de New York depuis le début des années 1970.

La piste d’essai hors-route de Jeep

Comme elle en a l’habitude dans les grands salons, la marque Jeep permet cette année encore aux visiteurs de faire l’expérience des capacités hors route de ses véhicules sur une piste extérieure placée juste devant le Javits Convention Center.