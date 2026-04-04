Galerie photo : Les excentricités automobiles à ne pas manquer au salon de l’auto de New York 2026

En plus des véhicules neufs et des exotiques, les visiteurs du salon de l’auto de New York 2026 peuvent aussi admirer une large sélection de véhicules de collection ou de voitures modifiées, les dernières occupant un large espace au sous-sol du Javits Convention center.
Voici donc les véhicules uniques à ne pas manquer lors de ce salon, qui se tient du 3 au 12 avril 2026.
Voitures anciennes en état d’origine
Quelques voitures anciennes sont présentes au salon de New York cette année, incluant une Impala 1958 au kiosque Chevrolet et trois voitures de luxe des années 30 dans le hall principal.
Le Honda Fastport
Le seul véhicule neuf de Honda exposé au salon est le Fastport, un quadricycle électrifié destinée à la livraison urbaine.
Les concepts
Chevrolet présente des concepts de Corvette, Genesis a amené la Wingback, Toyota donne un aperçu de deux véhicules prêts pour la course et Hyundai offre une vision d’avenir sur sa future camionnette à châssis en échelle.
Les véhicules d’overlanding
Tout comme au salon de l’auto de Montréal en janvier, les véhicules préparés pour l’overlanding, cet à dire l’aventure et le camping hors des sentiers battus, sont présents en force au salon de New York en 2026.
Les éditions America 250 de Stellantis
2026 marque le 250e anniversaire de la signature de la déclaration d’indépendance et par le fait même, la création des États-Unis d’Amérique. Cela n’est pas passé inaperçu chez Stellantis, qui a concocté des éditions spéciales revêtues de bleu, blanc et rouge de ces Ram 1500, Jeep Wrangler et Dodge Durango.
Les Robots de Hyundai
En plus des voitures, Hyundai participe à la conception de robots très avancés depuis son acquisition de Boston Dynamics en 2021, ce qui explique la présence de trois exemplaires de Spot, un robot vaguement canin que l’on a pu voir sous différentes formes au cours des dix dernières années.
Les voitures JDM modifiées
Les amateurs de voitures japonaises modifiées sont servis cette année, puisque la vaste majorité des véhicules exposés au sous-sol du Javits Convention Center s’inscrivent dans cette catégorie.
Les autres véhicules modifiés
Bien sûr, des véhicules modifiés d’autres provenances sont aussi mis à l’honneur.
Les voitures de Police
Une exposition intéressante présente l’évolution des véhicules de police de la ville de New York depuis le début des années 1970.
La piste d’essai hors-route de Jeep
Comme elle en a l’habitude dans les grands salons, la marque Jeep permet cette année encore aux visiteurs de faire l’expérience des capacités hors route de ses véhicules sur une piste extérieure placée juste devant le Javits Convention Center.