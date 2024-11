Future CLA : Mercedes-Benz livre quelques détails

La prochaine CLA sera disponible en deux versions.

Mercedes-Benz promet une expérience relevée à bord de la future CLA.

Le constructeur à l’étoile d’argent compte déjà sur une gamme étendue de véhicules électriques à l’heure actuelle. Mais, la division luxueuse allemande doit également songer à sa clientèle un peu moins fortunée, celle qui aspire à l’expérience Mercedes-Benz, et c’est là qu’entre en jeu la future CLA.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, on peut en découvrir un peu plus sur cette prochaine génération du coupé quatre portes qui sera vraisemblablement offerte en deux versions : pleinement électrique et hybride. À ce sujet, on ne connaît pas la nature de ce groupe motopropulseur électrifié, mais les stratèges Mercedes parlent d’une « mécanique à combustion électrifiée haute technologie ».

Le président du conseil d’administration de Mercedes-Benz, Ola Källenius, avait ceci à dire à propos de cette future CLA d’entrée de gamme : « Avec la CLA, nous entrons dans une nouvelle ère chez Mercedes-Benz. Nous allons considérablement améliorer chaque aspect de ce que nos clients peuvent attendre d’une Mercedes dans ce segment. La plate-forme modulaire permet une flexibilité maximale : Nous pouvons proposer la CLA à la fois dans une version à propulsion électrique de pointe et dans une version hybride à combustion électrifiée. Et notre système d’exploitation, MB.OS, en fera la voiture la plus intelligente que nous ayons jamais construite. »

Mercedes-Benz affirme également que la CLA incorpore la technologie issue du concept EQXX. La berline va se distinguer dans le marché grâce à une transmission à deux vitesses qui permettra à la fois une efficacité supérieure, mais également une performance accrue.

On peut supposer que la variante hybride reviendra avec une évolution du moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres utilisé à toutes les sauces sous le capot des produits de la marque, tandis qu’une technologie hybride légère 48 volts viendra seconder le moteur thermique. Et selon le communiqué officiel, une nouvelle transmission électrifiée fait partie de la formule de cette CLA hybride.

La vidéo nous fait découvrir notamment que les feux de position arrière et les blocs optiques à l’avant seront décorés de l’étoile Mercedes.