Ford s’apprête à dévoiler une nouvelle version de la F-150 au prochain salon de l’automobile de Détroit

La Ford F-150 est depuis longtemps le véhicule symbole de Ford, un emblème de résilience et de fonctionnalité qui, au fil des ans, a toujours été le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord. Cette année, l’icône est prête pour une mise à jour rafraîchissante.

Ford a confirmé son intention de dévoiler un « tout nouveau » pick-up F-150, avec une nouvelle variante hybride, lors du très attendu salon de l’automobile de Détroit en septembre. L’annonce, faite par le PDG Jim Farley, fait partie d’un aperçu captivant des plans de l’entreprise pour les trimestres à venir, révélés lors d’une réunion avec les analystes et les journalistes sur les résultats du deuxième trimestre.

Comme le rapporte Automotive News, cette présentation arrive à point. La F-150 devrait être rafraîchie à mi-parcours cette année, afin de combler le vide avant le lancement du modèle de nouvelle génération prévu pour 2026. Ce lancement souligne non seulement l’engagement de Ford à maintenir le prestige de sa gamme de véhicules la plus vendue, mais aussi à satisfaire ses millions de clients et à les faire revenir pour qu’ils en redemandent.

Le dévoilement de la nouvelle version de la F-150 fait partie d’une série de présentations de produits passionnants par les trois constructeurs automobiles de Détroit lors du salon de l’automobile de Détroit de cette année. Cet événement, qui attirera une attention considérable, se déroulera du 13 au 24 septembre dans le centre de Détroit. Le F-150 a été redessiné pour la dernière fois en 2021, et ce dernier lifting souligne encore l’importance du modèle dans la gamme de l’entreprise.

Il serait raisonnable de s’attendre à une mise à jour du F-150 Lightning dans un avenir proche, étant donné qu’il n’a été lancé qu’une année modèle plus tard. Nous en saurons plus lors du salon automobile de Motor City à la mi-septembre.