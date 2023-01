Ford pourrait remplacer le F-150 Lightning dès 2025

La seconde génération du camion électrique pourrait arriver dans seulement deux ans.

Ford dit que ce nouveau F-150 Lightning sera construit sur une plateforme dédiée aux VÉ.

Le constructeur travaille aussi sur un autre camion électrique pleine grandeur.

Le Ford F-150 Lightning pourrait entrer dans sa deuxième génération dès 2025 selon AutoForecast Solutions.

En effet, des documents internes montrent que la nouvelle génération de Lightning entrera en production le 18 août 2025, et que le modèle actuel tirera sa révérence après le 24 décembre de la même année.

Cela signifie que les deux modèles seront proposés en même temps pendant quelques mois, probablement pour maintenir l’offre de camions pendant que le nouveau modèle atteint sa cadence de production normale.

On connaît encore peu de détails sur le futur modèle, si ce n’est qu’il sera construit sur une toute nouvelle plateforme appelée TE1 qui pourrait également servir de base aux futurs Ford Expedition et Lincoln Navigator électriques.

Puisque cette plateforme est conçue uniquement pour les véhicules électriques, cela signifie que le prochain F-150 Lightning ne partagera pas ses fondations avec le camion à essence qui porte le même nom.

À ce propos, le F-150 ordinaire sera redessiné pour l’année modèle 2024. Cela pourrait donner un aperçu de l’apparence générale du prochain F-150 Lightning qui sera dévoilé un an plus tard.

Le passage à une plateforme dédiée permettra au camion électrique d’utiliser de plus grosses batteries afin d’offrir une plus grande autonomie, notamment en situation de remorquage, ce qui devrait répondre à une critique du modèle actuel.

Le F-150 Lightning ne sera pas le seul pick-up électrique à faire parler de lui chez Ford dans les années à venir, puisque l’entreprise travaillerait sur un nouveau camion de grande taille qu’elle n’a pas dans sa gamme actuelle.

Peu de détails sont connus sur ce futur camion, mais le PDG de Ford, Jim Farley, affirme qu’il s’agira d’un camion « next-gen » qui présentera un design radical.

Cette décision pourrait être due à l’accueil réservé par le public aux prochains Tesla Cybertruck, Chevrolet Silverado EV et Ram 1500 EV, qui présenteront tous un design beaucoup plus futuriste que l’actuel F-150 Lightning.

Étant donné que ce nouveau modèle ne remplacera pas un véhicule existant, il est possible que l’entreprise propose deux camions électriques pleine grandeur concurrents, le F-150 Lightning étant destiné aux acheteurs de camions traditionnels et le nouveau modèle étant destiné à un public plus axé sur les véhicules électriques.

Grâce à l’utilisation d’un aérodynamisme actif et à un design probablement plus écoénergétique, le nouveau camion devrait être en mesure d’offrir environ 161 kilomètres d’autonomie supplémentaire par rapport au F-150 Lightning.

En plus de tout cela, Ford travaille également sur une version électrique du Ranger qui devrait être lancée dans les années à venir afin de proposer un camion électrique plus abordable.

Source: Autoblog