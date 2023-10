Ford présente sa couverture « off-road » spécialisée aux États-Unis, offrant une protection accrue pour les véhicules empruntant des chemins plus accidentés.

• La couverture offre une protection contre les dommages aux pneus et aux roues, les petits pépins de pare-brise et les petites bosses sur l’extérieur du véhicule.

• Cette Couverture tout-terrain est uniquement disponible sur les Ford Broncos et les Ford Bronco Sports.

• Pour être éligible à cette couverture, les véhicules doivent avoir été achetés au cours des trois dernières années et avoir moins de 57 600 kilomètres au compteur.

La dévotion de Ford à assurer la longévité et la sécurité de ses véhicules s’étend à ceux qui aiment s’aventurer hors des sentiers battus. Pour répondre aux besoins de ce segment de consommateurs, la compagnie a introduit la Couverture tout-terrain Ford Protect. Cette assurance spécialisée est conçue pour les défis uniques présentés par les terrains non pavés tels que le sable, le gravier, les lits de rivières et d’autres surfaces naturelles.

La Couverture tout-terrain est une option additionnelle pour certains plans et modèles Ford Protect (Bronco et Bronco Sport). Elle offre une protection complète contre les problèmes typiques du tout-terrain comme les dommages aux pneus et aux roues, les petites fissures et éclats dans le pare-brise, et les petites bosses sur l’extérieur du véhicule. Les clients peuvent intégrer cette couverture avec les plans TireCARE, TireCARE Plus, TripleCARE ou TripleCARE Plus. Notamment, les plans TripleCARE offrent une couverture pour la réparation des bosses dans des limites spécifiées, excluant certains matériaux de panneau de carrosserie.

Pour l’éligibilité, le véhicule doit avoir été acheté au cours des trois dernières années et avoir moins de 57 600 kilomètres. Ceux intéressés à obtenir ou ajouter cette couverture peuvent contacter leur concessionnaire pour plus de détails et confirmation.

Cependant, comme tous les plans d’assurance, il existe certaines exclusions. Par exemple, TireCARE ne couvre pas les dommages dus à l’usure anormale ou aux conditions routières dans les zones de construction. DentCARE exclut les bosses de plus de quatre pouces ou celles qui ne peuvent pas subir le processus de réparation de bosses sans peinture. WindshieldCARE a aussi ses limites, ne couvrant pas le remplacement du pare-brise avant ou les dommages dépassant certaines limites.

La disponibilité canadienne est toujours non confirmée, et le montant que l’on doit débourser afin de se procurer cette protection n’est lui non plus pas encore confirmé.