Fisker Ronin : voici la première image du cabriolet électrique

Le cabriolet devrait avoir l’autonomie la plus élevée sur le marché.

Les portières en élytre pourraient faire partie du modèle de production.

La Fisker Ronin va concurrencer la Tesla Roadster.

Le constructeur Fisker vient de dévoiler la première image de son futur cabriolet quatre portes, le véhicule qui portera l’écusson Ronin lorsqu’il arrivera sur nos routes quelque part en 2024. Le début de la production serait quant à elle prévue pour la fin de l’été 2023 pour ce cabriolet qui, selon les dires de son constructeur, deviendra le véhicule doté de l’autonomie la plus longue pour un véhicule électrique de série.

La première image ne dévoile pas tous les détails stylistiques à propos de ce troisième modèle planifié par Fisker, le constructeur qui vient à peine de lancer la production de son utilitaire Ocean à l’usine de Magna Steyr, à Graz en Autriche. Il faudra d’ailleurs surveiller cette nouvelle percée sur le marché pour la division qui a déjà commercialisé des voitures hybrides rechargeables par le passé.

Mais, pour en revenir à cette première image de ce cabriolet Ronin, on sait tout de même que la devanture sera agrémentée de ce panneau lumineux qui s’étend de gauche à droite avec les phares intégrés à même ce dernier, tandis que l’écusson de la marque, également éclairé, sera apposé sur le dessus du capot, tandis que le reste du museau du bolide sera assez simple.

Notez aussi le capot plongeant et les ailes légèrement surélevées pour faire place aux jantes surdimensionnées. Les portières en élytre, quant à elles, pourraient ne pas atteindre le stade de la production, mais on ne sait jamais, surtout si Fisker veut attirer une clientèle qui ne déteste pas attirer l’attention. Il faudra attendre d’autres détails ou photos avant de savoir comment les deuxièmes portières s’ouvriront en revanche.

En ce qui concerne les performances ou même l’autonomie, Henrik Fisker a dévoilé plus tôt cette année que la Ronin serait capable de rouler sur une distance estimée à 660 milles (ou 1 062 km), une autonomie très impressionnante, et ce, même si elle est basée sur la méthode de calcul plus optimiste WLTP.

Est-ce que la Ronin sera la première voiture du groupe à sortir des ateliers de la marque avec les fameuses batteries à électrolyte solide? Il est trop tôt pour le savoir, mais avec des telles promesses, ce cabriolet risque de ne pas être aussi abordable que le l’utilitaire Ocean ou la voiture Pear également annoncée pour la fin de 2024, la citadine qui sera assemblée par le deuxième partenaire de production de Fisker, Foxconn.

En effet, il faut s’attendre à un prix légèrement inférieur à 200 000 $ (en dollars américains) pour cette future voiture phare pour l’entreprise. La très attendue Tesla Roadster vient en tête de liste, mais d’autres voitures électriques à vocation sportive viendront éventuellement s’ajouter à l’arène automobile.