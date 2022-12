Le Fisker PEAR a été aperçu sur la route

Le PEAR sera un petit VUS électrique qui débutera à moins de 30 000$ aux États-Unis.

Malgré le camouflage du prototype, sa silhouette est facile à distinguer.

Selon la compagnie, le PEAR pourrait avoir une autonomie de plus de 499 kilomètres.

Une version prototype du Fisker PEAR a été vue en train de tester sur la route avant son lancement officiel à temps pour l’année modèle 2024.

Capturé dans une courte vidéo postée sur Youtube par Fiskerati, le PEAR semble ressembler à l’Ocean malgré ses dimensions plus petites.

D’après ce que l’on peut voir, le PEAR (qui signifie Personal Electric Automotive Revolution) aura une ligne de toit légèrement arquée qui descend vers l’arrière, où elle se termine par un hayon vertical.

Un pilier C et une vitre de custode distincts pourraient être des éléments distinctifs pour ce modèle, comme ils le sont sur l’Ocean, plus grand.

Selon Fisker, le PEAR sera disponible avec deux options de batterie, la plus grande et la plus chère des deux permettant une autonomie totale de plus de 310 miles (499 kilomètres).

La plus petite batterie devrait permettre à l’entreprise de vendre le PEAR d’entrée de gamme à moins de 30 000 dollars aux États-Unis, ce qui en ferait l’un des véhicules électriques les plus abordables du marché.

En Europe, Fisker vise à concurrencer directement le hatchback électrique Volkswagen ID.3 avec ce modèle, bien que le PEAR ressemble davantage à un multisegment que la VW.

Comme Fisker ne possède pas d’usine, il doit faire appel à des sous-traitants pour construire ses véhicules sous contrat. C’est pourquoi le PEAR ne sera pas fabriquée aux côtés de l’Ocean en Autriche mais plutôt dans l’Ohio.

En effet, le plus petit des VUS de la marque sera fabriqué par l’usine de Lordstown, Ohio, gérée par Foxconn, qui construit actuellement le pick-up électrique Endurance pour Lordstown Motors.

Les objectifs de production de Fisker pour le PEAR sont élevés puisque l’entreprise prévoit de construire 250 000 unités de ce seul modèle d’ici le milieu de l’année 2024, ce qui pourrait l’aider à atteindre l’objectif de la marque d’un million d’unités par an en 2027.

Source : Fiskerati (Youtube) via InsideEVs