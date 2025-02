Evarrati livre sa première 911 électrique en sol canadien

La voiture est équipée d’une paire de moteurs électriques.

La firme Everrati s’est déjà établie comme l’une des bonnes compagnies spécialisées dans la transformation d’une voiture ancienne en bolide électrique. Sa plus récente interprétation d’une Porsche 911 classique, baptisée Lighthouse Commission, vient d’ailleurs d’être livrée à un client d’origine canadienne (en Colombie-Britannique) pour la première fois de la courte histoire d’Evarrati.

Comme toutes les autres restaurations modernes, cette 911 de la génération 964 n’altère pas les lignes iconiques de la sportive allemande. D’ailleurs, la voiture utilisée pour cette transformation profitait déjà de ses ailes arrière élargies. Oui, il est vrai qu’à l’extérieur, le diamètre des jantes Fuchs est plus imposant qu’à l’origine, tandis que la hauteur de la suspension est clairement plus près du sol qu’à sa sortie de l’usine dans les années 80-90. À ce sujet, sachez que les concepteurs d’Evarrati ont installé une suspension entièrement adaptative, une solution pour rendre la voiture plus confortable et plus agile.

Bien entendu, le mythique moteur 6-cylindres à plat refroidi à l’air a été remplacé par une paire de moteurs électriques installée sur l’essieu arrière, afin de conserver cette répartition du poids vers l’arrière de la voiture si chère aux amateurs du modèle. Avec son bloc de batteries, la voiture est capable d’abattre le 0-96 km/h en seulement 3,7 secondes, et ce, grâce à une motorisation atteignant 500 chevaux en puissance.

Evarrati indique également que l’autonomie entre les recharges est de 200 milles (ou 322 km), une distance décevante compte tenu du prix élitiste demandé (estimé à plus de 300 000 $ américains) pour la voiture sport zéro émission. Les puristes des trois pédales seront également tristes d’apprendre que l’excellente boîte manuelle a été troquée pour une boîte à un seul rapport, comme c’est le cas pour la très grande majorité des véhicules électriques.

La carrosserie revêt un Gris Nardo spécial, une coloration populaire dans le monde de la voiture personnalisée. L’habitacle est quant à lui habillé d’une sellerie en cuir beige pâle. Finalement, le port de recharge a été installé au même endroit où le carburant était jadis versé.

Le Canada accueille donc sa première Porsche 911 signée Everrati. Reste maintenant à savoir si les puristes du modèle seront choqués lorsqu’ils croiseront cette voiture spéciale dans la rue. Ils risquent de l’être lorsque celle-ci décampera comme n’importe quelle autre voiture électrique haute performance.